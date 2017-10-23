فجر الإعلامي محمد الغيطي قنبلة مدوية بخصوص المطربة المصرية آمال ماهر وتركي آل الشيخ المستشار بالديوان الملكي السعودي.

وقال “الغيطي” إن أمال ماهر متزوجة من الشاعر والمستشار بالديوان الملكي السعودي ورئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ، حسبما قال في برنامج “صح النوم” الذي يقدمه على قناة LTC .

وأضاف “الغيطي” أن تركي متزوج من الفنانة المصرية سرا، مشيرا إلى ان “آل الشيخ” يخصص طائرة خاصة لآمال ماهر، كما أنه وعدها بأن يغني أشهر مطرب في الوطن العربي لبرج الحوت الذي تنتمي له.

واعرب “الغيطي” عن خشيته على الفن المصري من امثال “آل الشيخ” الذين يشترونهم ويوجهونهم وفق رؤيتهم.