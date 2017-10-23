وجه الإعلامي الفلسطيني والمذيع بقناة “ تحذيرا مباشرا لولي عهد أبو ظبي ووزير الخارجية ، بالكف عن تلفيق وإرسال الصور المزيفة له، مؤكدا بأنه إذا لم يتوقف الذباب الإلكتروني التابع لهما، فسينشر ما بجعبته.

 

وقال “ريان” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر ” رصدتها “وطن” معلقا على صورة نشرها الذباب الإلكتروني تزعم أن نجل شقيقه يلعب في نادي إسرائيلي:”  تحذير: هذه صورة التي يتم تداولها على الانترنت مفبركة بهدف الطعن في شرف ووطنية عائلتي التي لا يوجد اي من ابنائها يعمل في اسرائيل #الخليج #”.

 

وأضاف في تغريدة اخرى: ” تحذير الى ذباب :توقفوا عن إرسال الصور المفبركة وإلا سوف أنشر اسماء اصحاب ارقام الهواتف المسيئة لي التابعة لمكاتب شيوخ في #”.

 

ووجه “ريان” تحذيرا مباشرا لحكام قائلا: ” رسالة مفتوحة الى شيوخ #الامارات : يشهد الله انني لم أبادر للإساءة لأي منكم من الشيخ زايد ومن بعده :اوقفوا إساءة أبناء الامارات لي وإلا سأنشر”.

وتابع موجها تحذيرا مباشرا لأبناء زايد بالقول: ” الى الشيخين محمد وعبد الله بن زايد: تعرفاني عن قرب “محترما” لم أبادر يوما للإساءة لعائلة زايد، اوقفوا إرسال الصور المفبركة لي من #الامارات”.

 

ويتعرّض الإعلامي جمال ريان منذ بدء الأزمة الخليجية لهجومٍ حادّ من قِبَلِ بعض الكتاب السعوديين والإماراتيين، عدا عن ببغاوات الاعلام المصري المقربين من النظام، الذين لا يكلّون ولا يملّون من شتمه والتطاول عليه؛ ليس لشيء إلا لأنه يفضحهم ويكشف محاولات تغييبهم للحقائق.

 

وكان الإعلامي جمال ريان قد استنكر لجوء “الذباب الإلكتروني” التابع لدول الحصار للسباب والشتم ومطالبته بعدم التدخل في الأزمة الخليجية، مؤكدا أنه من أهل الحجاز قبل قدوم آل سعود والإمارات.