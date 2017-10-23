وجه الإعلامي الفلسطيني والمذيع بقناة “الجزيرة” جمال ريان تحذيرا مباشرا لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ووزير الخارجية عبد الله بن زايد، بالكف عن تلفيق وإرسال الصور المزيفة له، مؤكدا بأنه إذا لم يتوقف الذباب الإلكتروني التابع لهما، فسينشر ما بجعبته.

وقال “ريان” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر ” رصدتها “وطن” معلقا على صورة نشرها الذباب الإلكتروني تزعم أن نجل شقيقه يلعب في نادي إسرائيلي:” تحذير: هذه صورة التي يتم تداولها على الانترنت مفبركة بهدف الطعن في شرف ووطنية عائلتي التي لا يوجد اي من ابنائها يعمل في اسرائيل #الخليج #مصر”.

تحذير: هذه صورة التي يتم تداولها على الانترنت مفبركة بهدف الطعن في شرف ووطنية عائلتي التي لا يوجد اي من ابنائها يعمل في اسرائيل #الخليج #مصر pic.twitter.com/Btt5zUuM3s — جمال ريان (@jamalrayyan) October 23, 2017

وأضاف في تغريدة اخرى: ” تحذير الى ذباب الامارات :توقفوا عن إرسال الصور المفبركة وإلا سوف أنشر اسماء اصحاب ارقام الهواتف المسيئة لي التابعة لمكاتب شيوخ في #الامارات”.

تحذير الى ذباب الامارات :توقفوا عن إرسال الصور المفبركة وإلا سوف أنشر اسماء اصحاب ارقام الهواتف المسيئة لي التابعة لمكاتب شيوخ في #الامارات — جمال ريان (@jamalrayyan) October 23, 2017

ووجه “ريان” تحذيرا مباشرا لحكام الإمارات قائلا: ” رسالة مفتوحة الى شيوخ #الامارات : يشهد الله انني لم أبادر للإساءة لأي منكم من الشيخ زايد ومن بعده :اوقفوا إساءة أبناء الامارات لي وإلا سأنشر”.

رسالة مفتوحة الى شيوخ #الامارات : يشهد الله انني لم أبادر للإساءة لأي منكم من الشيخ زايد ومن بعده :اوقفوا إساءة أبناء الامارات لي وإلا سأنشر — جمال ريان (@jamalrayyan) October 23, 2017

وتابع موجها تحذيرا مباشرا لأبناء زايد بالقول: ” الى الشيخين محمد وعبد الله بن زايد: تعرفاني عن قرب “محترما” لم أبادر يوما للإساءة لعائلة زايد، اوقفوا إرسال الصور المفبركة لي من #الامارات”.

الى الشيخين محمد وعبد الله بن زايد: تعرفاني عن قرب "محترما" لم أبادر يوما للإساءة لعائلة زايد،اوقفوا إرسال الصور المفبركة لي من #الامارات — جمال ريان (@jamalrayyan) October 23, 2017

ويتعرّض الإعلامي جمال ريان منذ بدء الأزمة الخليجية لهجومٍ حادّ من قِبَلِ بعض الكتاب السعوديين والإماراتيين، عدا عن ببغاوات الاعلام المصري المقربين من النظام، الذين لا يكلّون ولا يملّون من شتمه والتطاول عليه؛ ليس لشيء إلا لأنه يفضحهم ويكشف محاولات تغييبهم للحقائق.

وكان الإعلامي جمال ريان قد استنكر لجوء “الذباب الإلكتروني” التابع لدول الحصار للسباب والشتم ومطالبته بعدم التدخل في الأزمة الخليجية، مؤكدا أنه من أهل الحجاز قبل قدوم آل سعود والإمارات.