في وقت ينفق فيه الأمراء ملايين الدولارات لتحقيق رغباتهم المخزية، تداول ناشطون سعوديون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لعائلة سعودية تسكن إحدى الحدائق العامة بمحافظة صبيا لعدم وجود منزل يؤويهم وللظروف المعيشية الصعبة التي يمرون بها، بحسب ما تحدث به الزوج وكذلك زوجته بالمقطع.

ووفقا للفيديو، فقد أكّدت العائلة أن لهم حوالي 10 أيام يسكنون الحديقة العامة لخروجهم من المنزل الذي كانوا به لانقطاع التيار الكهربائي، ولعدم تملكهم مسكنًا لسوء حالتهم المادية الصعبة.

وأضافت أنهم رفعوا بمعاناتهم للجهات المختصة ومنها محافظة صبيا والجمعية الخيرية ولم يجدوا أي تجاوب طيلة الأيام الماضية، الأمر الذي استدعى بقاءهم بصورة مأساوية في الحديقة العامة ومعهم أطفالهم صغار السن، حيث ينامون على المسطحات الخضراء ويستظلون نهارًا تحت ظل الأشجار وألعاب الأطفال.