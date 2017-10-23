تعليقا على نفي السعودية زيارة مسؤول سعودي لإسرائيل سرا، رغم التأكيد الإسرائيلي على أن هذه الزيارة تمت بالفعل وأن المسؤول السعودي هو ولي العهد محمد ابن سلمان، قالت المعارضة المصرية آيات عرابي إن إسرائيل تهدف من وراء هذا الأمر توجيه رسائل مباشرة.

وقالت “عرابي” في منشور لها بـ “فيس بوك” رصدته (وطن) تعليقا على نفي وكالة الأنباء السعودية لزيارة “ابن سلمان” السرية لإسرائيل:”إسرائيل تفضح صبيتها لا لشيء إلا لتؤكد أنها من يحكم الشرق الأوسط وأن كل هؤلاء الصبية طوع بنانها”

وأوضحت في إشارة إلى رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي:”وهو نفس الهدف من قيام إسرائيل من قبل بفضح صبيها في مصر في أكثر من مناسبة مثل لقاءه بسيده نتن ياهو في العقبة مع صبي الاردن عبد الله”

وتابعت مؤكدة حدوث الزيارة: “والحقيقة أنه لابد وأنه زار “إسرائيل” فعلا فـ “إسرائيل” اكثر مصداقية من صبيتها وعملاءها”

وكتبت “عرابي” مفصلة “واللعبة بسيطة ,, “اسرائيل” تفضح ثم تترك لصبيتها الحرية في النفي, ليكون الكل على قناعة أن اسرائيل هي التي تحكم المنطقة وفي الوقت نفسه يكون لدى أخلص داعمي الانظمة نفي رسمي يستطيع الاستناد عليه لتبرئة ساحة النظام الذي يدعمه .. هذه هي مرحلة المكاشفة التي تتضح فيها حقيقة النظم العربية المعينة وتبعيها الكاملة لسيدتها “اسرائيل””

يبدو أن تداول خبر زيارة “ابن سلمان” السرية لإسرائيل على نطاق واسع وتقصيه من قبل الصحافة الأجنبية خاصة بعد تأكيد إسرائيلي للخبر، قد أزعج ولي العهد السعودي وأمر منافذ الإعلام السعودي الرسمي وكتائبه الإعلامية بنفي هذا الخبر جملة وتفصيلا.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس) مساء أمس الأحد، عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية قوله: الخبر الذي تداولته بعض وسائل الإعلام المعادية وغيرها من أن أحد المسؤولين في المملكة العربية السعودية زار اسرائيل سراً ، عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلاً ولا يمت للحقيقة بصلة.

وأضاف المصدر في تصريحاته المزعومة، بأن المملكة العربية السعودية كانت دائما واضحة في تحركاتها واتصالاتها وليس لديها ما تخفيه في هذا الشأن.

وفي أول تأكيد رسمي إسرائيليّ، كشف مسؤول إسرائيلي أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، هو الذي زار إسرائيل مؤخراً.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن المسؤول الإسرائيلي -الذي رفض كشف اسمه- قوله إن “المسؤول السعودي الذي زار إسرائيل هو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان”.

الوكالة الفرنسية قالت أيضاً، إن الصحفي الإسرائيلي أرييل كهانا، الذي يعمل في أسبوعية “ماكور ريشون” اليمينية القومية، قال بتغريدة على موقع “تويتر”، في سبتمبر/أيلول الماضي، إن بن سلمان “زار إسرائيل مع وفد رسمي والتقى مسؤولين”.

وكانت الزيارة قد أثير حولها الكثير من التسريبات عن حقيقة الشخصية العربية التي زارت تل أبيب.

وكان ترامب أشار لدى وصوله لإسرائيل بعد زيارته الرياض، إلى أنه لمس “شعوراً إيجابياً” لدى السعوديين تجاه إسرائيل.

وكان موقع “هيئة البث الإسرائيلي باللغة العربية” قد نشر في سبتمبر/ أيلول الماضي، نقلاً عن مراسله شمعون أران، أن “أميراً من البلاط الملكي السعودي زار البلاد سراً خلال الأيام الأخيرة، وبحث مع كبار المسؤولين الإسرائيليين فكرة دفع السلام الإقليمي إلى الأمام”.

وأضافت أن كلاً من ديوان رئيس الوزراء ووزارة الخارجية رفضا التعليق على هذا الخبر، مشيرةً إلى أنباء تحدثت في السابق عن اتصالات بين الجانبين الإسرائيلي والسعودي في هذا المضمار.