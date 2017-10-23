أثارت تدوينة نشرتها صفحة “نايل سبورت” التابعة لشبكة قنوات النيل المتخصصة الحكومية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، جدلا وسخرية منها، بعد تضمنت مسابقة ترويجية لمدة 24 ساعة لمن يتوقع نتيجة مباراة النادي الأهلي والنجم الساحلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والجائزة المعروضة “جهاز قناة بين سبورت القطرية هدية واشتراك مجاني لمدة سنة”.

وأوضح “أدمن الصفحة” بعض شروط المسابقة والتي تتضمن بعض المشاركات لصفحته.

وقال أحد المتابعين باسم علاء شعراوي: “التليفزيون المصري بيروِّج لمنتجات قطر وبين سبورت الإرهابية”.

وسخر صلاح الحلو قائلا: ” والله ما انا عارف انتوا معاهم ولا عليهم ‘ مش المفروض ان قطر دي ارهابيه والعلاقات مقطوعه ‘ طب بتعملوا للارهابين اعلانات وشهره ليه ! متجننوناش بقه”.

أما احمد عبد الحميد فسخر بالقول: ” هو مش البى ان سبورت دى قطرية ارهابية امال بتشجعوا الناس وعاملين الجهاز هدية ليه”.

من جانبه سخر “ألبرت يعقوب قائلا: ” هو مش المفروض قطاع النيل للقنوات المتخصصة يقاطع كل ما هو قطري؟ ولا انتوا مابتحبوش الريّس”.

يشار إلى أن النائب العام، المستشار نبيل صادق، قدر أصدر قرارًا بإحالة مجموعة قنوات “بي إن سبورت” القطرية، وممثلها ناصر الخليفي، رئيس مجلس إدارتها للمحاكمة الجنائية، بزعم ارتكابها مخالفات متعددة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.