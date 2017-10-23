نفى الفنان المصريّ أحمد حلمي ما تمّ تداوله عن سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكيّة لتلقي العلاج بعد استئصال الورم السرطاني الثاني منه.وفقاً لما أشيع

ونشر أحمد حلمي صورةً له عبر حسابه الرسمي على إنستغرام قائلاً “لا تصدقوا الشائعات، أنا لست مريضاً والخبر غير صحيح”.

مساء الفل علي احلي واجمل ناس.. متصدقوش الاشاعات.. انتشر خبر اني مريض.. ده خبر غير صحيح .. انا الحمد لله رب العالمين مش مريض. وبشكر كل الناس اللي كلموني او بعتولي يطمنوا عليا. A post shared by Ahmed Helmy (@ahmedhelmy) on Oct 22, 2017 at 11:28am PDT

ومن ثم شكر حلمي من انزعجوا بسبب هذه الشائعة وشكر جمهوره الذي اطمأن على صحته.

ربنا يشفيه😔😔 — أحسن صفحتين بتنرل تويتات @profile_official @commenttk A post shared by Profile ツ || بروفايل ツ (@profile.official) on Oct 22, 2017 at 1:58am PDT

وحسب مجلة سيدتي، فإن أحمد حلمي وزوجته منى زكي اتجها إلى الأراضي السعودية لأداء مناسك العمرة بعد يوم واحد من تكريمهما في حفل أوسكار السينما العربية، حيث كرمت زكي عن فيلم “من 30 سنة”.

ويستعد النجمان للتحضير لأعمالهما الفنية التالية حيث سيقومان ببطولة مسلسلين سيعرضان في رمضان، ولا يرغب حلمي وزكي في الإعلان عن تفاصيلهما حتى الآن.