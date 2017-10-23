نفى الفنان المصريّ  ما تمّ تداوله عن سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكيّة لتلقي العلاج بعد استئصال الورم السرطاني الثاني منه.وفقاً لما أشيع

 

ونشر أحمد حلمي صورةً له عبر حسابه الرسمي على إنستغرام قائلاً “لا تصدقوا الشائعات، أنا لست مريضاً والخبر غير صحيح”.

ومن ثم شكر حلمي من انزعجوا بسبب هذه الشائعة وشكر جمهوره الذي اطمأن على صحته.

ربنا يشفيه😔😔 — أحسن صفحتين بتنرل تويتات @profile_official @commenttk

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وحسب مجلة سيدتي، فإن أحمد حلمي وزوجته منى زكي اتجها إلى الأراضي لأداء مناسك العمرة بعد يوم واحد من تكريمهما في حفل أوسكار السينما العربية، حيث كرمت زكي عن فيلم “من 30 سنة”.

 

ويستعد النجمان للتحضير لأعمالهما الفنية التالية حيث سيقومان ببطولة مسلسلين سيعرضان في رمضان، ولا يرغب حلمي وزكي في الإعلان عن تفاصيلهما حتى الآن.

 

 