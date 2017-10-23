نفى الفنان المصريّ أحمد حلمي ما تمّ تداوله عن سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكيّة لتلقي العلاج بعد استئصال الورم السرطاني الثاني منه.وفقاً لما أشيع
ونشر أحمد حلمي صورةً له عبر حسابه الرسمي على إنستغرام قائلاً “لا تصدقوا الشائعات، أنا لست مريضاً والخبر غير صحيح”.
ومن ثم شكر حلمي من انزعجوا بسبب هذه الشائعة وشكر جمهوره الذي اطمأن على صحته.
وحسب مجلة سيدتي، فإن أحمد حلمي وزوجته منى زكي اتجها إلى الأراضي السعودية لأداء مناسك العمرة بعد يوم واحد من تكريمهما في حفل أوسكار السينما العربية، حيث كرمت زكي عن فيلم “من 30 سنة”.
ويستعد النجمان للتحضير لأعمالهما الفنية التالية حيث سيقومان ببطولة مسلسلين سيعرضان في رمضان، ولا يرغب حلمي وزكي في الإعلان عن تفاصيلهما حتى الآن.
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