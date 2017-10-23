أحيل فريق برنامج “صباح الخير” الذي يعرض على التلفزيون الكويتي، إلى التحقيق، بعد سماع صوت مقدمة البرنامج غادة السراج وهي تتغزل بزميلها فهيد العيبان.

وسمع صوت مقدمة البرنامج أثناء فقرة تواصلت فيها مع زميلها العيبان، وظنت أنه تم فصل الصوت، حيث سُمع كلامها واضحا وهي تقول: “شحلاته.. مزيون”، قبل أن يتم تدارك الأمر وقطع الصوت، وفق موقع “أخبار صيدا”.

يذكر أنه سبق وتم تحويل غادة السراج وزميلة لها إلى التحقيق، بسبب طريقتهما في مقاطعة بعضهما البعض في البرنامج عينه خلال طرح الأسئلة على الضيف.