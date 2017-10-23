علق الملياردير السعودي، الأمير الوليد بن طلال، مجدداً عن قيادة المرأة السعودية للسيارة.

واعتبر، الأمير الوليد بن طلال، في مقابلة مع قناة “CNBC”، أن قيادة المرأة السعودية للسيارة “سيقلص من إنفاق الأسر”.

وكان الوليد بن طلال قدم الشكر في تغريدة على “تويتر”، العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، عقب ما وصفه بـ”القرار التاريخي” و”العبور للقرن 21″، بعد السماح للمرأة بقيادة السيارة في السعودية.

وكان العاهل السعودي أصدر في الـ26 سبتمبر/أيلول الماضي، أمراً ملكياً بمنح النساء رخص قيادة للسيارات بدءاً من العام المقبل، وكانت السعودية قبل هذا القرار، هي البلد الوحيد في العالم، الذي يمنع النساء من قيادة السيارات.