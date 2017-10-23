وجه الإعلامي القطري والمدير السابق لصحيفة “الشرق” جابر الحرمى، انتقادات لاذعة لدول الحصار بعد ترويجها لإشاعة وفاة أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني.

وقال “الحرمى” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” حتى الموت .. بات يتناقلونه أمنيات .. ليس لأعدائهم المفترضين .. بل لأشقائهم الحقيقيين .. أي نوع من البشر هؤلاء ..؟!”.

حتى الموت ..

بات يتناقلونه أمنيات ..

ليس لأعدائهم المفترضين ..

بل لأشقائهم الحقيقيين ..

أي نوع من البشر هؤلاء ..؟! — جابر الحرمي (@jaberalharmi) October 23, 2017

وكان الذباب الإلكتروني التابع لدول الحصار وبقيادة سعود القحطاني، المستشار بالديوان الملكي السعودي، قد أطلق إشاعة جديدة في سياق حربهم القذرة المتواصلة، إذ يبدو أن قادة دول الحصار لم يستوعبوا بعد فشل كل مخطط نفذوه ضد الدوحة، ويحاولون التغطية على هذا الفشل وحفظ ماء وجههم بتوجيه “ذبابهم الإلكتروني” لنشر شائعات مغرضة ضد قطر لإثارة البلبلة والرأي العام.

“#وفاة_حمد_بن_خليفة” تحت هذا العنوان بدأ “الذباب الإلكتروني” الذي يحركه سعود القحطاني مستشار “ابن سلمان”، في نشر الإشاعة الجديدة ضد قطر بتويتر.

ولم تتوانَ صحف دول الحصار على رأسها “اليوم السابع” المصرية الممولة من القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، والإعلام الرسمي السعودي في نشر الخبر الكاذب والترويج له ونسبه لمصادر مجهولة.

ونشرت “اليوم السابع” وعدد من المواقع السعودية والإماراتية صورا “مفبركة” زعموا أنها لشهادة وفاة حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر السابق، بالإضافة إلى صورة “مزورة” أخرى زعموا أنها بيان الديوان الأميري بإعلان الوفاة.

وكالعادة اضطرت هذه الصحف الفاشلة لنشر تكذيب للخبر بعدما شن نشطاء مواقع التواصل هجوما حادا عليها وبينوا حقيقة الأمر عبر مئات التغريدات بتويتر التي فضحت الإشاعة الجديدة وردت كيد قادة الحصار في نحورهم.

حيث أكد النشطاء القطريون وغيرهم عدم صحة هذه الأخبار المغرضة، مؤكدين تواجد الشيخ حمد بن خليفة في المغرب وتمتعه بصحة جيدة.