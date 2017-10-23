في اليوم العالمي لـ”التأتأة” والذي يوافق 22 أكتوبر من كل عام، أثار إعلان عنصري لشركة “بيتزاهت” السعودية موجة غضب عارمة وعالمية عبر مواقع التواصل.

ويحتفل العالم في هذا اليوم من كل عام بـ “اليوم العالمي للتأتأة” للتوعية بهذا المرض، لكن إعلاناً لشركة “بيتزاهت” في السعودية حول هذا اليوم والذي تندر بشكل واضح على أصحاب هذه العلة، أثار غضب النشطاء على مواقع التواصل ودفع وزارة التجارة والاستثمار للتدخل في القضية.

ونشر حساب الفرع السعودي لشركة “بيتزاهت” على تويتر، أمس الأحد، إعلاناً عن منتجات الشركة مكتوباً عبر تكرار عدة حروف ليبدو كما ينطقه الأشخاص المصابون بـ “التأتأة.” الإعلان انتشر بشكل واسع بين المغردين الذين طالبوا بمعاقبة الشركة، حيث اعتبروه مسيئا لهذه الفئة من المجتمع.

وأعلنت وزارة التجارة والاستثمار السعودية أنها سوف تستدعي الشركة “وتتخذ الإجراءات النظامية اللازمة” بحقها.

وأكد المتحدث باسم الوزارة عبدالرحمن الحسين عبر تغريدة نشرها على موقع “تويتر” أنه سيتم استدعاء احدى الشركات “في إشارة لبيتزا هت”، وذلك لنشرها إعلانًا مخالفًا، مشيرًا الى أنه إنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.

واضطرت الشركة إلى حذف الإعلان جراء الانتقادات الشديدة التي تعرضت لها، وأعلنت في صفحتها على “تويتر” اعتذارها عن التغريدة، التي وصفتها بـ”غير المسؤولة”، مشيرةً أنها اتخذت الإجراء اللازم في حق المخطئ.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تعتذر بيتزا هت عن التغريدة غير المسؤولة في حق فئة غالية علينا، وقد تم اتخاذ الاجراء اللازم في حق المخطئ.يتبع — بيتزاهت السعودية (@PizzaHut_Saudi) October 22, 2017

وأعلنت في تغريدة أخرى أنه سيتم التواصل مع الجمعيات الخاصة بهذه الفئة الغالية علينا جمعياً لرعاية فعالياتهم ودعمهم.. بحسب نص التغريدة.

وسيتم التواصل مع الجمعيات الخاصة بهذه الفئة الغالية علينا جمعياً

لرعاية فعالياتهم ودعمهم. — بيتزاهت السعودية (@PizzaHut_Saudi) October 22, 2017

ويعتبر “مرض التأتأة” اضطراب كلامي حيث يتعطل تدفق الكلام بواسطة التكرارات اللاإرادية أو إطالة في الأصوات أو في المقاطع الصوتية أو في الكلمات أو في العبارات، وأيضاً التوقفات الصامتة غير الإرادية أو عدم قدرة الشخص المصاب بالتأتأة على إنتاج الصوت.