عفا حاكم دبي عن بريطاني قضت محكمة إماراتية أمس بسجنه ثلاثة أشهر لارتكابه فعلاً فاضحاً بحقّ آخر ألماني، بعد وضع يده على مؤخرة الثاني.

وأدين “جيمي هارون” الذي يعمل فني كهرباء في أفغانستان بارتكاب فعل فاضح مخل بالحياء العام .

ونفى هارون (27 عاما) الاتهامات وقال إنه مر بجوار الرجل بمحض الصدفة بينما كان يشق طريقه وسط المكان المزدحم.

ووقعت الحادثة فى حانة “روك بوتوم” المشهورة بين الكثير من أثرياء دبي والمغتربين المقيمين والسائحين.

وأبلغ المغترب الألماني الشرطة ووجه الاتهام لهارون.

وقالت جماعة “محتجزون في دبي” الحقوقية وتساعد الأجانب الذين يواجهون مشاكل قضائية في الإمارة “بأمر خاص من حاكم دبى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أصبح جيمى هارون حرا. أسقطت القضايا ضده وجرى إلغاء الحكم الذي أصدرته محكمة أمس”، ولم يرد متحدث باسم محاكم دبي على طلب من رويترز للتعليق.

يشار إلى أنّه بعد احتجاز “هارون”، قالت وزارة الخارجية البريطانية إنها توفر المساعدة القنصلية له وتتابع قضيته.