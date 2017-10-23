وجه السفير القطري لدى إسبانيا محمد الكواري، انتقادات لاذعة لدول الحصار، مؤكدا بأن سيادة واستقلال قطر لا يمكن المساومة عليهما، مشيرا إلى ان دول الحصار اعتقدت بان المواجهة مع قطر ستكون نزهة.

وقال “الكواري” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” على دول الحصار ان تعي جيدا بان سيادة و استقلال قطر نقطة فاصلة لا يمكن المساومة عليها ، ما عدا ذلك فإننا منفتحين على الحوار البناء و الهادف “.

على دول الحصار ان تعي جيدا بان سيادة و استقلال قطر نقطة فاصلة لا يمكن المساومة عليها ، ما عدا ذلك فإننا منفتحين على الحوار البناء و الهادف . — Mohammed Al Kuwari (@Amb_AlKuwari) October 22, 2017

وأضاف في تدوينة اخرى: ” دول الحصار فكرت بان خلق أزمة مع قطر ستكون نزهة ، و لكنها دخلت في دوامة و زوبعة تتحمل مسؤوليتها امام التاريخ ، و #قطر تتقدم الى الامام بثبات”.

دول الحصار فكرت بان خلق أزمة مع قطر ستكون نزهة ، و لكنها دخلت في دوامة و زوبعة تتحمل مسؤوليتها امام التاريخ ، و #قطر تتقدم الى الامام بثبات. — Mohammed Al Kuwari (@Amb_AlKuwari) October 22, 2017

وقدم “الكواري” اقتراحا للمحافظة على النسيج الاجتماعي بين الشعوب الخليجية قائلا: ” لمواجهة القوانين الجائرة لدول الحصار في حق مواطنيها،اقترح ان يسمح لهم بزيارة #قطر دون وضع الختم في الجواز حفاظا على النسيج الاجتماع الخليجي”.

لمواجهة القوانين الجائرة لدول الحصار في حق مواطنيها،اقترح ان يسمح لهم بزيارة #قطر دون وضع الختم في الجواز حفاظاعلى النسيج الاجتماع الخليجي — Mohammed Al Kuwari (@Amb_AlKuwari) October 22, 2017

وتعصف بالخليج منذ 5 يونيو/حزيران الماضي أزمة كبيرة، بعد ما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها إجراءات عقابية، بزعم “دعمها للإرهاب”.

من جهتها، نفت الدوحة جملة الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة بأنها تواجه حملة “افتراءات” و”أكاذيب” تهدف إلى فرض “الوصاية” على قرارها الوطني.