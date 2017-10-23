فاجأ أهل الزوجة السعودية المتهمة بحرق زوجها بالزيت المغلي في بيشة، الجميع برفع دعوى يتهمون فيه المجني عليه بسب ابنتهم، عبر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان سبباً في تفاعل كبير مع الحادثة.

واشترط الزوج للتصالح استعادة المهر الذي دفعه عند الزواج.

وبينت التحقيقات التي أجرتها الجهات المختصة أن مصور الفيديو هو أخ للزوج الضحية، فيما قال الأخير إن ذلك تم بطلبه حتى يجد العناية اللازمة بعد تعرضه لحروق في معظم أجزاء جسده.

وأوقفت الجهات المختصة مصور الفيديو، بالتوازي مع جهود الوساطة التي أوشكت أن تثمر عن اتفاق بالصلح، قبل أن يباغت أهل الزوجة الجميع برفع دعواهم المفاجئة.

وذكر موقع “عاجل” السعوديّ، أن الدعوى تتهم الزوج بالسب والتشهير، استناداً إلى ما أورده في الفيديو الذي صوره أخيه، معتبرةً ذلك “سباً للقبيلة كلها”.

وطالبت الدعوى المرفوعة أمام المحكمة العامة في تثليث بالحقين العام و الخاص.

وكانت الزوجة قامت بسكب الزيت الحار على زوجها، بعد خلافات شديدة بينهما، قبل أن تنشر أخبار الواقعة بين السعوديين بتأثير مقطع الفيديو.