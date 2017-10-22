حاول الداعية الإماراتي المجنس في تغريدة جديدة تلميع سيده الذي أمطره بـ”الرز” وأعطاه الجنسية الإماراتية، نظرا لجهوده في تأويل الدين حسب أهواء ولي عهد أبو ظبي والترويج لمخططاته الخبيثة وصبغها بالدين حتى يتقبلها المجتمع.

 

وقال “وسيم يوسف” في تغريدة دونها عبر نافذته الشخصية بـ”تويتر” رصدتها (وطن) وأرفق معها صورة محمد ابن زايد ما نصه:”اللهم احفظه .. وسدده .. دمر أسطول الأحزاب الإرهابية، وسبب لهم رعباً .. يحمل همّ وطنه وشعبه وأمنهم، الله يحفظه ويطول بعمره ..”

 

ولم يهنأ وسيم يوسف بتغريدته، فلم تمضي دقائق على نشرها حتى أمطره النشطاء بالتعليقات اللاذعة التي وصفته بالمنافق و”الرويبضة”، كما هاجم النشطاء بشدة محمد ابن زايد وكالوا له الاتهامات حول نشر الفتنة وتدمير الخليج.

 

حساب “ابن الوطن البار” صدم وسيم يوسف بتعليقه:”اللهم العنه لعن كثير اللهم اقصم ظهره وشتت حكمه ومزق أهله. كما مزق المسلمين في كل مكان”

 

بينما هاجم عبدالعزيز الخرس الداعية المجنس إمارتيا بقوله:”ابصم انك اهبل”

 

وغرد أبو الأحرار “يقوم الوطن على ثلاثة  فلاح يغذيه وجندي يحميه و معلم يربيه ويسقط على ثلاثة… حاكم ظالم وحكومة فاسدة وشعب منافق”

 

أما الناشط محمد ناصر فقد شبه الداعية وسيم يوسف بالفنانة المصرية إلهام شاهين قائلا:”تذكرني بالفنانه الهام شاهين لماتدافع عن السيسي يصدق المثل تعددت الأسباب والموت واحد”

 

 

 

 

 