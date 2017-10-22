حاول الداعية الإماراتي المجنس وسيم يوسف في تغريدة جديدة تلميع سيده محمد بن زايد الذي أمطره بـ”الرز” وأعطاه الجنسية الإماراتية، نظرا لجهوده في تأويل الدين حسب أهواء ولي عهد أبو ظبي والترويج لمخططاته الخبيثة وصبغها بالدين حتى يتقبلها المجتمع.

وقال “وسيم يوسف” في تغريدة دونها عبر نافذته الشخصية بـ”تويتر” رصدتها (وطن) وأرفق معها صورة محمد ابن زايد ما نصه:”اللهم احفظه .. وسدده .. دمر أسطول الأحزاب الإرهابية، وسبب لهم رعباً .. يحمل همّ وطنه وشعبه وأمنهم، الله يحفظه ويطول بعمره ..”

اللهم احفظه .. وسدده ..

دمر أسطول الأحزاب الإرهابية، وسبب لهم رعباً .. يحمل همّ وطنه وشعبه وأمنهم، الله يحفظه ويطول بعمره .. pic.twitter.com/azXvlv8Trv — د. وسيم يوسف (@waseem_yousef) October 21, 2017

ولم يهنأ وسيم يوسف بتغريدته، فلم تمضي دقائق على نشرها حتى أمطره النشطاء بالتعليقات اللاذعة التي وصفته بالمنافق و”الرويبضة”، كما هاجم النشطاء بشدة محمد ابن زايد وكالوا له الاتهامات حول نشر الفتنة وتدمير الخليج.

حساب “ابن الوطن البار” صدم وسيم يوسف بتعليقه:”اللهم العنه لعن كثير اللهم اقصم ظهره وشتت حكمه ومزق أهله. كما مزق المسلمين في كل مكان”

اللهم العنه لعن كثير اللهم اقصم ظهره وشتت حكمه ومزق أهله. كما مزق المسلمين في كل مكان — ابن الوطن البار (@pop1237yyy7) October 21, 2017

بينما هاجم عبدالعزيز الخرس الداعية المجنس إمارتيا بقوله:”ابصم انك اهبل”

ابصم انك اهبل — عبدالعزيز الخرس (@bufahad15) October 21, 2017

وغرد أبو الأحرار “يقوم الوطن على ثلاثة فلاح يغذيه وجندي يحميه و معلم يربيه ويسقط على ثلاثة… حاكم ظالم وحكومة فاسدة وشعب منافق”

يقوم الوطن على ثلاثة

فلاح يغذيه وجندي يحميه و معلم يربيه

ويسقط على ثلاثة…

حاكم ظالم وحكومة فاسدة وشعب منافق — أبـــــــوالاحـــرار (@alyem_yemen) October 21, 2017

أما الناشط محمد ناصر فقد شبه الداعية وسيم يوسف بالفنانة المصرية إلهام شاهين قائلا:”تذكرني بالفنانه الهام شاهين لماتدافع عن السيسي يصدق المثل تعددت الأسباب والموت واحد”

تذكرني بالفنانه الهام شاهين لماتدافع عن السيسي يصدق المثل تعددت الأسباب والموت واحد — محمد ناصر (@Im3Ges) October 21, 2017

ربنا يدمرك ويدمر ولي امرك دمرتو الدول العربية ربنا ينتقم منكم في الدنيا قبل الآخرة — تحية وقف واحترام (@wadaburaida88) October 22, 2017

لعنه الله عليك وعليه — تعزي وافخر (@abcdefdiaa) October 22, 2017

اسأل الله ان يحشرك واياه يوم القيامه قول امين! — عوده الغديفي (@3wdh_) October 22, 2017

قال شيخ الإسلام رحمه الله في الاستقامة 1351 { وأما أهل الفجور فتعلوا وجوههم ظلمة المعصية حتى يُكسف الجمال المخلوق } pic.twitter.com/uceRRZLyUn — إبراهيم الوصابي (@hee5599mo74) October 21, 2017