كشف الدكتور عبدالله العودة نجل الداعية السعودي الشهير سلمان العودة، المعتقل في السجون السعودية، أن السلطات السعودية قد منعت أسرته من السفر خارج المملكة العربية السعودية.

وقال “عبد الله” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” بكل أسف، خبر المنع من السفر صحيح لأخواتي وإخواني، وكان أيضا غير مسبّب ولا موضّح.. فرج الله عن الجميع #السعودية_تمنع_أسرة_العودة_من_السفر”.

بكل أسف، خبر المنع من السفر صحيح لأخواتي وإخواني، وكان أيضا غير مسبّب ولا موضّح.. فرج الله عن الجميع #السعودية_تمنع_أسرة_العودة_من_السفر — عبدالله العودة (@aalodah) October 22, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى مرفقا بها صورة لإخوانه الصغار الأيتام الذين فقدوا والدتهم في حادث مروري قبل أشهر: ” إخواني الصغار هؤلاء.. فقدوا أمهم في حادث قبل أشهر.. ثم اعتُقِل والدهم.. وهم الآن ممنوعون من السفر! والحمدلله الذي لايحمد على مكروه سواه”.

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إخواني الصغار هؤلاء.. فقدوا أمهم في حادث قبل أشهر.. ثم اعتُقِل والدهم..

وهم الآن ممنوعون من السفر!

والحمدلله الذي لايحمد على مكروه سواه. pic.twitter.com/Fo7jpMLYhZ — عبدالله العودة (@aalodah) October 22, 2017

وتفاعل المغردون مع هاشتاق #السعودية_تمنع_أسرة_العودة_من_السفر أكدوا فيه أن المملكة العربية السعودية قد دشنت فعلياً حقبة جديدة من القمع والإستبداد ضد المواطنين الأحرار .

بعد سجنه دون تهمة وحرمانه من التواصل مع أهله وذويه .. #السعودية_تمنع_أسرة_العودة_من_السفر وتدشن حقبة جديدة من القمع والاستبداد .. — عمر بن عبدالعزيز 🤐 (@oamaz7) October 22, 2017

اهلاً بكم في مملكة السيسي #السعودية_تمنع_أسرة_العودة_من_السفر — Moh .. ♫ (@J_L13844) October 22, 2017

السلطات #السعودية_تمنع_أسرة_العودة_من_السفر الذي يعد حقًّا أصيلًا تكفله كل المواثيق والأعراف الإنسانية التي يتنصل منها النظام السعودي. — أ.د. عبد الله الشمري (@JAlArb) October 22, 2017

#السعودية_تمنع_أسرة_العودة_من_السفر لماذا ؟ لمصلحتهم ربما يقول سماحة المفتي لا ذنب لهذه الأسرة الا أنها أسرة سلمان العودة وأنعم به من ذنب — د. تاج السر عثمان (@tajalsserosman) October 22, 2017

السعودية تنهج نهج الامارات في القمع

سنين سودا بنشوفها الله يستر #السعودية_تمنع_أسرة_العودة_من_السفر — فهد الجهني (@wa7d__3adi) October 22, 2017

لاحول ولاقوة إلا بالله، مايحصل عجيب جداً!! بالعاده ذوي أي معتقل يكونون محل رعاية وإهتمام الدوله لسنوات!؟#السعودية_تمنع_أسرة_العودة_من_السفر — سامي🇵🇸 (@Sami_AlAli) October 23, 2017

ان لم يقال للظالم لا

ستكون السعودية معتقل كبير اليوم أسرةالعودة غدا قبيلةالعودة وباقي قبائل بلاد الحرمين #السعودية_تمنع_أسرة_العودة_من_السفر — FreeĐom (@2022_1443) October 23, 2017

يشار إلى أن السلطات السعودية كانت قد اعتقلت الشيخ سلمان العودة في شهر سبتمبر/أيلول الماضي دون توجيه أي تهمة أو صدور أمر قضائي ضده، بحسب ما أفاده نجله ، حيث جاء الاعتقال في إطار حملة اعتقالات واسعة نفذتها السعودية مؤخراً ضد عدد من الأمراء والدعاة والمشايخ الدبلوماسيين والإعلاميين ومشاهير المجتمع بالإضافة إلى نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، ولم تصدر السلطات الرسمية في المملكة اي تصريحات حول أسباب هذه الاعتقالات.