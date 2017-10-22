شهدت ساحة الحرية في مدينة تعز اليمنية مظاهرات صاخبة مؤخرا، ردد خلالها مئات المتظاهرين شعارات تستهجن عدم تحقيق تقدم حقيقي في الحرب ضد الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح.

ورددت صرخات المتظاهرين: “أين التحرير يا تحالف؟ اين التحرير يا شرعية؟”

كما هتف المتظاهرون شعارات ضد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا يجري عمليات في اليمن منذ عام 2015 لدعم حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وذلك بعد سيطرة الحوثيين على زمام السلطة في صنعاء واضطراره إلى الفرار.

وحمل تقرير للأمم المتحدة التحالف مسؤولية مقتل وإصابة 683 طفلا في اليمن.

وأدرج الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التحالف في قائمة سوداء ملحقة بتقرير قدمه لمجلس الأمن في الخامس من الشهر الجاري بسبب وقائع حدثت عام 2016.