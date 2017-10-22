وثّق شاب سعودي مقتله بحادثٍ مروّع وقع بعد اصطدام سيارته التي كان يقودها بسرعةٍ كبيرة بسيارةٍ أخرى على الطريق العام.

الشاب الذي كان يقود سيارته بسرعة كبيرة، واضعاً أغنيات خليجية يبدو أنه لم يكن مركزاً بالسيارة التي كانت أمامه فقد كان يصوّر بالموبايل قيادته السريعة على الطريق العام، والذي صادف أنه وثق لحظة اصطدامه بسيارة كانت تسير أمامه وبقوة.

وهي ليست المرة الأولى التي يسجل فيها سعوديون لحظة موتهم، حيث وثّق شابان سعوديان في كليب نشراه على سناب شات، لحظة حادثة مأساوية وقعت لهما على طريق الرين بمنطقة بيشة في المملكة العربية السعودية، حسب متداولي الكليب.

وأظهر الكليب الشابين وهما يستمعان إلى أغنية، وانشغال قائد المركبة عن الطريق، قبل أن يتعرَّضا للاصطدام بشكل مفاجئ، وبيّن الفيديو مصير السيارة التي تعرضت للتحطم بالكامل بعد الحادث.