أكد شادي صلاح الدين، شقيق عمرو صلاح، أحد ضحايا حادث الواحات، بمحافظة الجيزة (جنوب القاهرة)، أن أخاه شارك في ما يعرف بـ”فض اعتصام ميدان رابعة العدوية” في آب/ أغسطس 2014.

وقال صلاح الدين في مداخلة مع برنامج “العاشرة مساء” عبر فضائية دريم المصرية السبت، إن شقيقه تخرج من كلية الشرطة، ثم انضم للعمليات الخاصة بالأمن المركزي، مضيفا: “اتحايلنا عليه كتير إنه يتنقل ويسيب القطاع نظرا لخطورته، ولكنه دايما كان بيرفض ويقول العمليات الخاصة مكان للرجالة، وأنا مش هسيب زملائي اللي أكلت معاهم عيش وملح”.

وتابع: “شقيقي كل يوم كان يروح مأمورية واحنا بنعيش على أعصابنا، ومننساش دوره في فض اعتصام رابعة الإرهابي، كان موجود هناك، عمرو اشترك في عمليات كتير جدًا، وكان دايمًا بيُختار للعمليات الصعبة، وحبيبي مايتعزّش على ربنا”.

واستطرد: “نريد نحن أهالي الشهداء أن نعلم أين كان التقصير، ده من حقنا، شهداء الشرطة يسقُطوا يوما بعد يوم، لحد امتى؟ هل دم ولادنا رخيص؟ دم أولادنا غالي جدا، وعايزين نعرف إيه اللي حصل، مفترض أن الداخلية هي اللي بتعمل كمائن مش يتعمل فيها كمين”.

وشهدت مصر الجمعة حادثا استهدف قوات أمنية مصرية في منطقة الواحات في محافظة الجيزة (جنوب مصر)، راح ضحيته ما لا يقل عن 58 فردا من قوات الشرطة ما بين ضابط ومجند.