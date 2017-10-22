نشر موقع “روسيا اليوم” مقطع فيديو طريف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه مع المشاركين في المهرجان العالمي للشباب والطلاب المقام في مدينة “سوتشي” الروسية.

ووفقا للفيديو، فقد عبر احد الشباب المشاركين عن دهشته لعدم تصديقه أنه يقف أمام رئيس روسيا.

وهنا اقترح عليه “بوتين” ممازحا أن يقرصه ليتأكد من أن الذي أمامه هو رئيس روسيا بوتين حقا!

وكانت فعاليات مهرجان الشباب والطلبة العالمي التاسع عشر، قد انطلق الأحد 15 تشرين اول/لاكتوبر الحاي، في قصر الجليد “بولشوي” بمنتجع سوتشي على البحر الأسود.

وتجري فعاليات المهرجان في الفترة من 1514 إلى 22 أكتوبر في سوتشي، وتم إطلاق الفعاليات في مسيرة كرنفال جرت في 14 أكتوبر في موسكو.

وخلال فترة المهرجان سيزور نحو ألفي شخص من المشاركين الأجانب في الأيام الثلاثة الأولى من المهرجان 15 منطقة روسية تمتد من كالينينغراد في شمال غرب البلاد (على بحر البلطيق) إلى فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا (على المحيط الهادئ).