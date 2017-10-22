أكد متحدث أمني سعودي، مقتل  رئيس بلدية القرى التابعة لمحافظة ، على يد أحد الموظفين لديه والذي انتحر مباشرة بعد جريمته.

 

وفي التفاصيل الأولية للحادث أكد المتحدث الرسمي لشرطة الباحة سعيد طراد وقوع عملية القتل تلك في مركز البلدية، والذي أضاف بحسب تصريحه لـ”سبق” أن “الجاني قام بقتل نفسه بعدما رئيسه بالعمل”.

 

وقد استخدم الموظف في جريمته مسدساً وأطلق الرصاص على رئيس البلدية داخل مكتبه، حيث وجدتهما الشرطة جثتين هامدتين على الأرض.

 

وعلى الفور دشن ناشطون سعوديون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” هاشتاجا بعنوان: ” ” احتل “الترند” السعودي، في حين ما زالوا ينتظرون تفاصيل أكثر عن الخبر الغريب الذي أفزعهم هذا الصباح، مستنكرين هذا الفعل ومشيرين إلى انه من علامات آخر الزمان.

 

 