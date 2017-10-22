أكد متحدث أمني سعودي، مقتل رئيس بلدية القرى التابعة لمحافظة الباحة محمد الزهراني، على يد أحد الموظفين لديه والذي انتحر مباشرة بعد جريمته.

وفي التفاصيل الأولية للحادث أكد المتحدث الرسمي لشرطة الباحة سعيد طراد وقوع عملية القتل تلك في مركز البلدية، والذي أضاف بحسب تصريحه لـ”سبق” أن “الجاني قام بقتل نفسه بعدما قتل رئيسه بالعمل”.

وقد استخدم الموظف في جريمته مسدساً وأطلق الرصاص على رئيس البلدية داخل مكتبه، حيث وجدتهما الشرطة جثتين هامدتين على الأرض.

وعلى الفور دشن ناشطون سعوديون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” هاشتاجا بعنوان: ” #مقتل_رييس_بلديه_محافظه_القري” احتل “الترند” السعودي، في حين ما زالوا ينتظرون تفاصيل أكثر عن الخبر الغريب الذي أفزعهم هذا الصباح، مستنكرين هذا الفعل ومشيرين إلى انه من علامات آخر الزمان.

#مقتل_رييس_بلديه_محافظه_القري

من علامات اخر الزمان كثره الهرج (القتل )فلايدري المقتول فيماقُتل ولاالقاتل لماذا قَتل — Shakir Al-talhi (@TalhiAl) October 22, 2017

رحمة الله عليه ، نعم الرجل ، كان رئيسنا في بلدية العقيق ، حُرم من الابناء ، و أتى من أحرمه حياته … 💔💔 #مقتل_رئيس_بلدية_محافظة_القرى — Saeed Ghamdi🇸🇦🇦🇪 (@S3oOoDI88) October 22, 2017

#مقتل_رييس_بلديه_محافظه_القري

يارؤساء ومدراء القطاعات الحكوميه

عاملو موظفينكم باللين والطيب والاخلاق والمحبه

ولاتعاملونه بالقسوه — محب ابو حور (@Abo_hoor_a) October 22, 2017

#مقتل_رييس_بلديه_محافظه_القري

وين الجحلط اللي أزعجوا أم أمنا بسالفة الأمن والأمان..هذا حنا كل شوي سامعين بحالة قتل أو خطف أو سرقة . — Hattab Alshammari ♔ (@msm1665) October 22, 2017

المصيبه قبلها بفتره موظف يقتل ثلاثه موظفين في بلدية #بلجرشي والان موظف آخر يقتل مديرماذا يحصل في بلديات الباحة #مقتل_رييس_بلديه_محافظه_القري — ياسرالغامدي (@yaseer_coom) October 22, 2017

حادثتي #حرق_سياره_معلم_بجده و #مقتل_رئيس_بلديه_محافظه_القرى في يوم واحد من الحوادث المستغربة في بلادنا!

ماذا يجري ولماذا وصلنا إلى هذا الحد؟ — #رجل_هيئة (@KSA_620) October 22, 2017