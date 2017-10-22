تداول ناشطون سعوديون مقطعا مصورا صادما، يظهر شيخ بلحية كبيرة قالوا إنه سعودي يعزف على ويرقص وشخص آخر يضرب على “الطبلة” وهم مجتمعون وسط حضور بأحد المنازل.

 

واستنكر النشطاء هذا المشهد الذي وصفوه بـ”المخجل”، والذي انتشر كثيرا وغيره من مظاهر الانفلات الأخلاقي ومخالفة عادات وتقاليد المجتمع السعودي وتعاليمه الدينية بحجة التحرر وبدعوى الانفتاح التي بدأها محمد ابن سلمان بالدعوة للعلمانية ورؤية 2030

 

وفي ظل تولي “” مقاليد الحكم الحقيقة في المملكة العربية أكدت عدة تقارير صحفية أجنبية أن المملكة في طريقها إلى كسر التقاليد الدينية, وانتهاج “” , حيث شاهدنا وقائع عدة في بالأونة الأخيرة تُشير إلى ذلك , مثل تقليم أظافر هيئة “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” , التي كانت تضع قواعد صارمة للمرأة , والتي باتت الآن قاب قوسين أو أدنى من الاختفاء تمامًا.

 

وجرد النظام السعودي أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صلاحياتهم طبقا لقانون جديد صدر عن مجلس الوزراء.