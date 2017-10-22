تداول ناشطون سعوديون مقطعا مصورا صادما، يظهر شيخ بلحية كبيرة قالوا إنه سعودي يعزف على المزمار ويرقص وشخص آخر يضرب على “الطبلة” وهم مجتمعون وسط حضور بأحد المنازل.

واستنكر النشطاء هذا المشهد الذي وصفوه بـ”المخجل”، والذي انتشر كثيرا وغيره من مظاهر الانفلات الأخلاقي ومخالفة عادات وتقاليد المجتمع السعودي وتعاليمه الدينية بحجة التحرر وبدعوى الانفتاح التي بدأها محمد ابن سلمان بالدعوة للعلمانية ورؤية 2030

مطوّع استخبر بأن محمدبن سلمان يسجن المطاوعة بالسعودية قال مالي إلا أثبت للدب الداشر إني ماشي مع رؤيته الفنيّة الليلية 2030 ولا السجن pic.twitter.com/L79YQN24kE — مسفر سعد الكعبي (@mesferalkaabi) October 22, 2017

وفي ظل تولي “محمد بن سلمان” مقاليد الحكم الحقيقة في المملكة العربية السعودية أكدت عدة تقارير صحفية أجنبية أن المملكة في طريقها إلى كسر التقاليد الدينية, وانتهاج “العلمانية” , حيث شاهدنا وقائع عدة في السعودية بالأونة الأخيرة تُشير إلى ذلك , مثل تقليم أظافر هيئة “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” , التي كانت تضع قواعد صارمة للمرأة السعودية , والتي باتت الآن قاب قوسين أو أدنى من الاختفاء تمامًا.

وجرد النظام السعودي أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صلاحياتهم طبقا لقانون جديد صدر عن مجلس الوزراء.