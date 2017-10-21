طالب المغرد الكويتي صاحب الحساب الشهير بتويتر “ديناصور الكويت”، دولة قطر بوقف تصدير الغاز للإمارات، بعد قيام شركة أبو ظبي الوطنية للبترول “أدنوك” ببث إعلانا جديدا كشفت فيه عن علامته التجارية الجديدة، حاذفة خريطة قطر من خارطة العالم.

وقال “ديناصور الكويت” في تغريدة دونها عبر صفحته بتويتر رصدتها (وطن):”أتمنى من قطر تمزيق اتفاقية تصدير الغاز مع الامارات ورميها في صلعة ضاحي خلفان .. طز بالعقود والمبادئ والاتفاقيات إذا كانت مضرة للوطن”

أتمنى من قطر تمزيق اتفاقية تصدير الغاز مع الامارات ورميها في صلعة ضاحي خلفان .. طز بالعقود والمبادئ والاتفاقيات إذا كانت مضرة للوطن pic.twitter.com/jrzXLueDb5 — ديناصور الكويت🇰🇼 (@Kuwait_okk) October 17, 2017

واستمراءً في الفجر بالخصومة، طرحت شركة أبو ظبي الوطنية للبترول “أدنوك” إعلانا جديدا كشفت فيه عن علامته التجارية الجديدة، حاذفة خريطة قطر من خارطة العالم.

ووفقا للإعلان المنشور الذي رصدته “وطن”، فقد أقدمت الشركة في إعلانها على حذف دولة قطر من الخريطة.

وقطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، أكبر مورد في العالم للغاز الطبيعي المسال، بزعم دعم الإرهاب، وهو ما تنفيه قطر وتؤكد ان الحصار يهدف لفرض الوصاية عليها وعلى قرارها السيادي.

ولم تقطع دولة قطر إمدادات الغاز رغم الحصار الذي تفرضه عليها السعودية والإمارات والبحرين منذ نحو 4 أشهر.

وتلبي إمدادات الغاز القطري نحو 30% من احتياجات الإمارات التي تستخدمه في توليد الكهرباء.