تداول ناشطون بـ”تويتر” مقطعا مصورا لمساعد الرئيس السوداني عمر البشير، إبراهيم السنوسي يندد فيه بموقف دول الحصار ضد قطر ومشيدا بموقف قطر وما قدمته للسودان معتبرا الدفاع عنها في هذه الأزمة نوع من أنواع رد الجميل.

وقال “السنوسي” وفقا للمقطع المتداول:”نحن لا ننسى الجميل وهذا وقت رد الجميل لقطر حين حاصرها الآخرون، نحن مع رفع الحصار عن قطر ولا نقبل أن تحاصر قطر أبدا، وكيف لمؤمن أن يحاصر أخاه المؤمن؟ وكيف لمؤمن أن يمنع أخاه من السفر بل من الحج والعمرة ل.. ا نقبل ذلك أبدا”

مساعد الرئيس السوداني : نحن لا ننسى الجميل لقطر وهذا وقت رد الجميل لقطر ولا نقبل ان تحاصر أبدا و كيف يمكن لمؤمن أن يحاصر أخاه المؤمن ..؟! pic.twitter.com/hgWHkY55ZK — تلسكوب نيوز (@telenewsn) October 21, 2017

وأكد مساعد رئيس الجمهورية السودانية إبراهيم السنوسي أن حكومة بلاده تسعى لرفع الحصار عن قطر. وأشار خلال ختام ملتقى معلومات الولايات إلى إنه يمثّل منظومة الرئاسة في رفع الحصار عنها.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد أكد دعم بلاده للجهود التي يبذلها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت «لرأب الصدع بين دول الخليج العربي والتوفيق بينهم، وإعادة لحمة التوافق والوئام بين دولهم».

ونشر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، مؤخراً تقدير موقف عن محددات الموقف السوداني من الأزمة الخليجية، وذهب فيه إلى أن السودان يصطف في الجانب القطري على الرغم من الضغوطات الكبيرة التي يواجهها من قبل المملكة العربية السعودية والإمارات لإعلان وقوفه إلى جانب دول الحصار.