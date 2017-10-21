سَخِرَ معلّقون على وسائل التواصل الاجتماعيّ من الفستان الذي ارتدته الفنانة المصرية سمية الخشاب في حفل زفافها على المغني أحمد سعد، مساء الجمعة.

وذكر بعض المعلّقين أن فستان الخشَّاب لم يكن جديداً، بل ارتدته من قبل عام 2015 في أحد المهرجانات بالكويت. بينما سخر آخرون من وجود قطع زرقاء اللون على الفستان، توقع البعض أن الممثلة المصرية تخشى الحسد، فاستعانت بتلك الحبَّات والورود الزرقاء على الفستان.

لكن يبدو هذه المرة وخلال الزفاف، انها وضعت بعض اللمسات كي تغيِّر من إطلالتها، كما أنَّها قامت بتوسيع الفستان من أعلى الصدر، بعد التغيُّر في جسمها، ولم تبقَ بنحافتها كما كانت.

واحتفل العروسان بالزفاف في فيلا “سمية” بمنطقة “جرانة” على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، بحضور اقتصر على أفراد الأسرتين والأصدقاء المقربين والفنانة نادية الجندي والفنان عمرو سعد شقيق العريس.