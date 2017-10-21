فاجأت الفنانة المغربية دنيا بطمة، متابعيها، بتصريحاتٍ لأوّل مرّة تصدر عنها، قالت فيها “إن الفن حرام وإنها لا تنسى الله الذي ستطلب منه التوبة”.

وتابعت في تدوينة على “سناب شات” بأنها “تظل أحسن من كثيرين، ولا تنسى الله الذي ستطلب منه التوبة في يوم من الأيام”.

وأضافت: “أغني لكن لا أظلم أحداً ولا أمثّل على أحد، عفوية وطيبة، لا تهمني الدنيا والناس، أكثر ما تهمني آخرتي ورب العالمين”.

وختمت بالقول: “أخيراً وليس آخراً، كان بإمكاني أن أكذب عليكم وأكون بارعة وأكسب شفقتكم، لكن تربيت على أنّي أكون حقانيّة وصادقة، لا أقول غير الصراحة ولو على قطع رقبتي، لكن لا يهمني البشر، يهمّني أن يكون رب العالمين معي”.

يذكر أن بطمة تقيم رفقة زوجها محمد الترك وابنتها غزل (4 شهور) في البحرين، فيما تتردد كثيراً على بلدها المغرب، خاصةً مع إعلانها عن عملها في مشاريع خاصة بعيدة عن العمل الفني، مع إنجاز أوراق إدارية وعقارات، وأشياء لمستقبلها ومستقبل زوجها وابنتها، لكنها ستترك الأمر مفاجأة.