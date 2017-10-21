تداول ناشطون بموقع التغريدات القصيرة “تويتر”، مقطعا مصورا أظهر مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين يرقصون أمام المسجد الأقصى في مشهد صادم.

واشتعل غضب العديد من النشطاء بعد هذا المشهد الذي وصفوه بـ”الكارثي” منددين بما وصل إليه حال الفلسطينيين بعد اتجاه دول عربية كبيرة على رأسها السعودية والإمارات ومصر للتطبيع العلني مع إسرائيل، خاصة بعد تدخل رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي وعملية المصالحة الأخيرة التي أثارت جدلا وشكوك واسعة.

شاهد..

الآن وبحماية الجيش الصهيوني

مغتصبون صهاينة يرقصون بجانب مسجدكم #الأقصى

حسبنا الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/YR9udt0spp — محمد سعيد نشوان #غزة (@MohamdNashwan) October 19, 2017

وكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في سبتمبر الماضي عن وجود علاقات غير مسبوقة بين تل أبيب والدول العربية، مؤكدا بأنه لم يتم الكشف عن حجم هذا التعاون حتى الآن، معتبرا هذا التغير بالأمر الهائل.

وقال “نتنياهو” في تدوينات له عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” ما يحدث اليوم في علاقاتنا مع الدول العربية يعتبر غير مسبوق. لم يتم الكشف عن حجم هذا التعاون بعد ولكنه أكبر من أي وقت مضى. هذاهو تغيير هائل!”.