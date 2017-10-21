يبدو أن جيش “الذباب الإلكتروني” الذي يتزعمه سعود القحطاني بدعم من ولي عهد السعودية، يحاول التغطية على فشل قادة الحصار الذريع في تمرير مخططهم ونزع استقلالية قطر وسيادتها، فقاموا بمحاولة يائسة لاختراق عدد من الحساب القطرية الشهيرة كان آخرها حساب “دوحة لايف”.

ودون الإعلامي القطري عبدالعزيز آل إسحاق في تغريدة له رصدته (وطن) ساخرا من تفاهات جيش “الذباب الإلكتروني”: “حملة سعودية ضخمة لاختراق الحسابات القطرية في تويتر، هذا أقصى قوتهم، جربوا السلاح الحقيقي فقام ٢٠ حوثي بتأديبهم، واليوم عادوا للالكتروني”.

حملة سعودية ضخمة لاختراق الحسابات القطرية في تويتر، هذا أقصى قوتهم، جربوا السلاح الحقيقي فقام ٢٠ حوثي بتأديبهم، واليوم عادوا للالكتروني — عبدالعزيز آل إسحاق (@AbdulazizSay) October 20, 2017

وكان نشطاء نددوا قبل أيام باختراق حساب “دوحة لايف” مستنكرين لجوء “كتائب ابن سلمان” الإعلامية وذبابه الإلكتروني لمثل هذه الوسائل الوضيعة والغير شرعية في حربهم الفاشلة ضد قطر.

كذب وغباء بعض السعوديين فاق التوقعات… الله يعوض صاحب حساب دوحة لايف الله ينتقم منكم في الدنيا قبل الاخرة… حسبنا الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/VljRgzAHWH — ريم (@qu_reem) October 20, 2017

اي والله شعب عايش على الاختراقات والفبركات والله يعز صاحب حساب دوحه لايف ولا له بالخيانه مثلكم يا المتنكرين بإسلامكم — hassan mohammed (@hassanHMQ) October 20, 2017

كما سخر النشطاء من قلة حيلة دول الحصار حتى يلجأوا لاختراق حسابات قطرية بعد فشلهم في الحصار على أرض الواقع، وكأنهم يحققون انتصارات كبيرة.

عادي مش غريبه عليكم السرقه ولا القرصنه سبق ان قرصنتوا وكالات الأنباء القطريه وسرقتوا بث بي ان سبورت والآن دوحه لايف هذه اخلاقكم #ارهاب_سعودي — Maha Al-thani (@m_jalthani) October 20, 2017

هذا اللي الله قدركم عليه طول الخمس شهور ؟؟؟ تهكير حساب دوحة لايف 🙂😂😂😂 — حصّه .ع العنزي (@HessaAlenazi) October 20, 2017

أوجعكم حساب دوحه لايف لذلك اخترقتوا حسابه وهذا فعل الجرذان في مجاري القاذورات وسيوجعكم كل حساب قطري لانه على حق وفعلكم باطل كإياكم 🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦 — نـعـَيـمـه أحمد ♡ (@naima_a_ahmed) October 20, 2017

وحتى يومنا هذا لم تنجح جهود إقليمية ودولية في التوصل إلى حل للأزمة الخليجية التي بدأت في 5 يونيو/حزيران الماضي، عندما قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا دبلوماسيا واقتصاديا بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة بدورها، مؤكدة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب.

وتسعى دول الحصار وخاصة الإمارات منذ بداية الحصار الجائر المفروض على قطر إلى تقويض أي مبادرات لحل الازمة عن طريق الحوار القائم على احترام السيادة، وتشويه سمعة قطر في مؤتمرات وندوات مشبوهة مدعومة من اللوبي الصهيوني في أوروبا والولايات المتحدة بهدف إخضاع قطر للوصاية وتجريدها من استقلالية قرارها.