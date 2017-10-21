أول رسالة دكتوراة عن السيسي

سخر نشطاء غلى مواقع التواصل الاجتماعي من خبر نشرته جريدة “الأخبار المسائي” الحكومية المصرية، يتحدث عن أول “دكتوراه” عن رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، أعدتها باحثة مصرية تدعى “هايدي وجيه”.

وتقول صاحبة الرسالة “هايدي وجيه” والتي نالت شهادة الدكتوراه في رسالة “السيسي” التي استغرقت منها سنتين حسب قولها، إنه لم يتم توجيهها من أي جهة لإعداد هذه الرسالة.

هكذا يريدون البحث العلمي؛وإن كان هناك طالب لديه بحث جاد بأعرق الجامعات العالميةولديه موقف من الديكتاتورية؛سيطردونه ويشوهونه؛وهذا مافعلوه معي pic.twitter.com/hPVGkQt5gR — Taqadum Al-khatib (@taqadum) October 20, 2017

وزعمت أن نتائج رسالتها تشير إلى أن الشباب في مصر يرشحون “السيسي” ويريدونه رئيسا لفترة أخرى ويرون أن عهده هو الأفضل.

كما ذكرت “هايدي وجيه” أن طفلاً صغيراً كان هو الملهم لها لإنشاء مثل هذه الدراسة.

مئات التعليقات الساخرة دوت في فضاء “تويتر” تعليقاً على هذه الرسالة، التي وصفوها بـ”النفاق المطلق الصريح”، ووصفوا السيسي نفسه بأنه أفشل رئيس حكم مصر في التاريخ.. حسب قولهم.

زمن المسخ في عهد ابو فوبيا — Dr. Hazim Abdelazim (@Hazem__Azim) October 20, 2017

وانا معايا 2 ماجستير ودكتوراة واحدة ينفع احضر لدكتوراة عن ( اكتشاف طرق جديدة في فن التعريص في الدولة المصرية في الالفية الواحد والعشرين ) ؟!!! — امـــادو🌀amado🐦 (@adamfouad0) October 21, 2017

لا تستغرب ان تسمع برسالة دكتوراة عن الحمار — أبو مصعب (@jamalhassan238) October 20, 2017

دي رساله في التعريض مش بعيد تكون تحت اشراف دكتورمصطفى بكري 😂😂 — Hamada L Toony (@Sh_toony) October 21, 2017