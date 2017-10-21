صُدم الكاتب القطري المعروف عبدالله العذبة من الهجوم الضاري لشخصيات عربية سعودية وإماراتية على رئيس مجلس الأمة الكويتي #مرزوق_الغانم بعد موقفه من الوفد الإسرائيلي في روسيا، مشيرا أن الإعلام الإسرائيلي ذاته لم يهاجم “الغانم” كما هاجمته تلك الشخصيات المحسوبة على “ابن سلمان” و”وابن زايد”.

وقال “العذبة” في تغريدة دونها عبر نافذته بتويتر رصدتها (وطن):”توقعت أن تهاجم آلة إعلام الصهيوني #مرزوق_الغانم لمطالبته بطرد ممثل قاتل الأطفال، لكن صُدمت بتهجم #عيال_دحلان ومتليبري السعودية! شكرا مرزوق”

توقعت أن تهاجم آلة إعلام الصهيوني #مرزوق_الغانم لمطالبته بطرد ممثل قاتل الأطفال، لكن صُدمت بتهجم #عيال_دحلان ومتليبري السعودية!

شكرا مرزوق✌🏼 pic.twitter.com/vlQfHR2zl1 — عبدالله العذبة المري (@A_AlAthbah) October 19, 2017

وفي إطار الدعوات التطبيعية التي يطلقها “صهاينة العرب” من حين إلى آخر، وبعد أن وجه خطاب رئيس البرلمان الكويتي صفعة مدوية لهذه الدعوات، شن الكاتب السعودي الليبرالي محمد علي المحمود هجوما عنيفا على مرزوق الغانم على إثر طرده للوفد الإسرائيلي من اجتماعات الدورة الـ137 لاتحاد البرلمانات الدولي، واصفا حديثه بـ”التهريج”..

وقال “المحمود” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” تعليقا على الأمر: ” بعد الكلام التهريجي لـ #مرزوق_الغانم والتأييد له؛ أيقنت أن “عبدالناصر” لم يمت، وأن شعبوية الستينيات الغوغائية لا تزال صاخبة في عقول الجماهير”.

وكذلك وجه الكاتب السعودي الليبرالي، تركي الحمد انتقادا مباشرا لـ #مرزوق_الغانم، وذلك على إثر طرده للوفد الإسرائيلي من اجتماع اتحاد البرلمانات الدولية، زاعما بأن إسرائيل أصبحت شماعة للعرب يعلقون عليها مشاكلهم وتخلفهم.

وقال “الحمد” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” نحن اليوم أسوأ أمة أخرجت للناس..لا نبني حضارة ونسعى لهدم حضارة الأخرين.نريد أن نهدي البشرية إلى خطاب كره وحقد وتعصب باسم الدين والدين براء”.

وأضاف في تغريدة اخرى: ” إسرائيل..عدوة لا شك..ولكنها أصبحت حالة عقلية في الذهن العربي..شماعة لمشاكلنا..تخلفنا وكل مشاكلنا بسبب إسرائيل..والعيب فينا..فعلا عجبي”.

وكان “الغانم” قد قال في كلمة ألقاها تعقيبا على كلمة وفد (إسرائيل)، في المؤتمر الـ137 للاتحاد البرلماني الدولي، الذي عقد في مدينة “سانت بطرسبورغ” الروسية، الثلاثاء الماضي، إن “ما ذكره ممثل هذه البرلمان المحتل الغاصب يمثل أخطر أنواع الإرهاب، وهو إرهاب الدولة، وينطبق على هذا المثل المعروف عالميا: إن لم تستح فاصنع ما شئت”.

وضجت القاعة بالتصفيق الحاد للغانم تأييدا لموقفه. وانفعل «الغانم» : “عليك أن تحمل حقائبك وتخرج من القاعة بعد أن رأيت ردة الفعل من كل البرلمانات الشريفة في العالم”.

وأكمل مخاطبا رئيس وفد الكنيست الإسرائيلي: “اخرج من القاعة إن كان لديك ذرة من كرامة.. يا محتل، يا قتلة الأطفال”.

ورضخ الوفد الإسرائيليّ لهجوم الغانم، وقام بالخروج من قاعة الاجتماع، وسط استمرار التصفيق من ممثلي برلمانات العالم المشاركين في الاجتماع.

وأشاد النشطاء في تويتر بموقف “الغانم” الذي وصفوه بالمشرف في زمن الانبطاح العربي لإسرائيل.

وجاء هجوم مرزوق الغانم على إسرائيل في وقت تسعى فيه كل من مصر والسعودية والإمارات لعقد “صفقة القرن” التي اعدها الرئيس الامريكي دونالد ترامب لحل الصراع العربي الإسرائيلي مقابل التطبيع الكامل معها.