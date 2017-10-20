قالت وسائل اعلام مصرية، مساء الجمعة إن مواجهات مسلحة بالكيلو 135 طريق الواحات غربي البلاد أسفرت عن مقتل 14 من عناصر الشرطة.

وأوضحت مصادر أمنية مصرية أن “جماعة من الخارجين عن القانون بادروا بإطلاق النار، ما أسفر عن استشهاد عدد من الضباط والأفراد بينهم العميد إمتياز كامل، والمقدم أحمد جاد، والرائد أحمد السيد، والنقيب عمرو صلاح، والنقيب إسلام مشهور”.

وأكدت المصادر أن “المواجهات ما تزال مستمرة حتى الساعة 17:40 ت.غ.

وسبق أن نقلت الوكالة الرسمية المصرية، عن مصدر أمني لم تسمه، أن الاشتباكات “أسفرت عن مقتل عدد من العناصر الإرهابية” (لم يحددهم).

وأغلقت أجهزة الأمن المصرية، المداخل المؤدية إلى منطقة الواحات بعد وقوع الاشتباكات، كما “انتشرت قوات الأمن والحواجز الثابتة والمتحركة لضبط العناصر الإجرامية”، وفق المصدر ذاته.