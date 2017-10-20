كشف حساب “العهد الجديد” على موقع التدوين المصغر “تويتر”، ان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يمنع والدته “فهدة بنت حثلين” من لقاء والده الملك سلمان بن عبد العزيز، موضحا بان السبب يعود لاستخدامها السحر للسيطرة على والده.

وقال “العهد الجديد” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” كنا قد ذكرنا سابقا وغيرنا أن بن سلمان قد استبعد والدته “فهدة آل حثلين” ويمنع عنها زيارة والده الملك، رغم أن الملك يحبها ودايم يسأل عنها”.

كنا قد ذكرنا سابقا وغيرنا أن بن سلمان قد استبعد والدته “فهدة آل حثلين” ويمنع عنها زيارة والده الملك، رغم أن الملك يحبها ودايم يسأل عنها — العهد الجديد (@Ahdjadid) ١٩ أكتوبر، ٢٠١٧

وأضاف في تغريدة اخرى: ” ينقل لنا أحد جلّاس بن سلمان أن الأخير كان قد استبعد والدته بعد اكتشافه استعانتها بساحر للسيطرة على والده الملك وأنه حينما علم بذلك جنّ جنونه”.

ينقل لنا أحد جلّاس بن سلمان أن الأخير كان قد استبعد والدته بعد اكتشافه استعانتها بساحر للسيطرة على والده الملك وأنه حينما علم بذلك جنّ جنونه — العهد الجديد (@Ahdjadid) ١٩ أكتوبر، ٢٠١٧

وتابع “العهد الجديد” حديثه مستغربا: “ننقل رواية فهدة آل حثلين وقد مضى عليها أكثر من سنة ونصف، وللتأكيد فمعروف عن نساء آل سعود تعاملهم بالسحر ولكن الغرابة في أن تصل لزوجة الملك!”.

ننقل رواية فهدة آل حثلين وقد مضى عليها أكثر من سنة ونصف، وللتأكيد فمعروف عن نساء آل سعود تعاملهم بالسحر ولكن الغرابة في أن تصل لزوجة الملك! — العهد الجديد (@Ahdjadid) ١٩ أكتوبر، ٢٠١٧

يشار إلى أن الزوجة الاولى للملك سلمان هي الأميرة سلطانة بنت تركي بن أحمد السديري (متوفية) وانجبت منه فهد بن سلمان (متوفي)، وسلطان بن سلمان واحمد بن سلمان وفيصل بن سلمان، واخيرا الأميرة حصة بنت سلمان.

أما الزوجة الثانية فيهي الأميرة فهدة بنت فلاح بن سلطان آل حثلين وانجبت منه محمد بن سلمان وتركي بن سلمان وخالد بن سلمان ونايف بن سلمان وبندر بن سلمان واخيرا راكان بن سلمان.

والزوجة الثالثة هي الأميرة سارة بنت فيصل بن ضيدان أبو اثنين السبيعي وانجبت منه سعود بن سلمان.

هذا بالإضافة إلى الأميرة مضاوي بنت ماجد بن عبدالعزيز الدويش(مطلقة) ولم تنجب منه، و الأميرة سلطانة بنت منديل المنديل الخالدي التي لم تنجب أيضا.