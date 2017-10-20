قالت ملكة جمال السودان فاطمة علي، إنها تتعرّض للتحرش والعنصرية في مصر حيث تقيم.

وأضافت الفائزة أيضاً بلقب ملكة جمال الشواطئ، إن ما تتعرض له من معاناتها اليومية من العنصرية تجاه لون بشرتها دفعها إلى كتابة مدونات على صفحات التواصل الاجتماعي تسرد من خلالها ما تواجهه من تحرش ومضايقات.

وتقول فاطمة علي إنها تسمع كثيراً من التعليقات في الشوارع المصريّة مثل “إيه السواد دا!؟”.بحسب BBC

وعلى إثر تلك المضايقات قررت فاطمة علي الخروج من القاهرة للعيش في مدينة “دهب” المصرية، والتي -بحسب قولها- يقلّ فيها التحرش والعنصرية، حيث يأتي أهلها لزيارتها وهم يتعرضون لمواقف مشابهة أيضاً من ناحية التحرش والعنصرية.