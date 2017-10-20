طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة سألت الشيخة موزة عن الأمير تميم

في لفتة إنسانية، قامت الشيخة “موزة” والدة امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بزيارة إحدى مدارس الرعاية بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو للزيارة، عكس الاجواء المرحة والبسيطة التي سادت الزيارة التي لم تخلُ من المواقف الطريفة.

ووفقا للفيديو المتداول، فقد أقدمت طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة بسؤال الشيخة “موزة” عن الشيخ تميم، لترد الاخيرة على الطفلة بكل قائلة: “في الشغل”.