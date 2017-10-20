في خطوة رمزية وتعبيرا عن رد الجميل لوقوفها المحايد وعدم تبنيها مواقف دول الحصار، قامت وزارة التجارة القطرية بوضع ملصق على المنتجات الكويتية المتواجدة في الاسواق القطرية.

ووفقا للصورة المتداولة، فقد ظهرت المنتحات الكويتية المتواجدة في الاسواق القطرية وقد تم تمييزها بملصق “علم الكويت” لمساعدة القطريين والمقيمين بمعرفة دولة المنشأ لتشجيعها وشراء منتجاتها.

المنتجات الكويتية مدعومة من الميرة كفو😍 pic.twitter.com/FVboHOpDrs — راشد القطري 🇶🇦 (@Rashid_Alkuwari) ١٩ أكتوبر، ٢٠١٧

يشار إلى ان دولة الكويت قد اتخذت موقفا حياديا تجاه الأزمة الخليجية على الرغم من الضغوط السعودية التي تعرضت لها لاتخاذ موقف عدائي تجاه قطر.

ويقود امير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وساطة وحيدة لحل فتيل الأزمة، مدعوما من غالبية دول العالم، وسط هجمة شرسة من قبل الكتاب السعوديين المشككين بالموقف الكويتي، زاعمين بانحياز موقفها مع قطر.