في خطوة رمزية وتعبيرا عن رد الجميل لوقوفها المحايد وعدم تبنيها مواقف دول الحصار، قامت بوضع ملصق على المتواجدة في .

 

ووفقا للصورة المتداولة، فقد ظهرت المنتحات الكويتية المتواجدة في الاسواق القطرية وقد تم تمييزها بملصق “علم ” لمساعدة القطريين والمقيمين بمعرفة دولة المنشأ لتشجيعها وشراء منتجاتها.

يشار إلى ان دولة الكويت قد اتخذت موقفا حياديا تجاه على الرغم من الضغوط التي تعرضت لها لاتخاذ موقف عدائي تجاه .

 

ويقود وساطة وحيدة لحل فتيل الأزمة، مدعوما من غالبية دول العالم، وسط هجمة شرسة من قبل الكتاب السعوديين المشككين بالموقف الكويتي، زاعمين بانحياز موقفها مع قطر.