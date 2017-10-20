أعرب الإعلامي الفلسطيني والمذيع بقناة “الجزيرة”، عن حزنه وغضبه من هول ما رآه في الولايات المتحدة مما تقوم به والإمارات لتشويه صورة باستخدام ، مؤكدا بأن من يشاهد هذا الامر يتمنى لو لم يكن عربيا.

 

وقال “ريان” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن”:”عدت الى الدوحة حزينا غاضبا بعد ما شاهدته من صور مشوهة للعرب في وسائل الاعلام الامريكية ، بالمال السياسي العربي وبايدي العرب أنفسهم #الخليج”.

وأضاف في تغريدة اخرى: “وانت تشاهد المال السياسي السعودي والإماراتي يهدر على شاشات عملاقة في نيويورك لتشويه دولة ناجحة مثل قطر تتمنى لو لم تكن عربيا،يا عيب #الخليج”.

وعبر “ريان” عن غضبه مما رآه قائلا: “وانت تشاهد تشويه سمعة العرب على ايدي العرب أنفسهم وبالمال العربي، تتمنى لو لم يخلق العرب ، والله اننا أصبحنا أضحوكة عند الغرب #الخليج”.

وتابع قائلا: “لقد أصبحنا أضحوكة في الغرب ، ما هذا الجنون الذي اصاب المال السعودي والمال الإماراتي المسخر لايقاع الأخ الضرر باخيه ، هذا آخر الزمن #الخليج”.

وكانت السعودية قد مولت مؤخرا وخلال انعقاد الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، شاشات عملاقة وضعتها امام بوابات المنظمة الدولية تحرض فيها ضد قطر، وتتهمها بدعم الإرهاب من خلال دعمها لحركة “” وزيارة أميرها السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لقطاع غزة!.