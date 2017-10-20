أعرب الإعلامي الفلسطيني والمذيع بقناة “الجزيرة”، جمال ريان عن حزنه وغضبه من هول ما رآه في الولايات المتحدة مما تقوم به السعودية والإمارات لتشويه صورة قطر باستخدام المال السياسي، مؤكدا بأن من يشاهد هذا الامر يتمنى لو لم يكن عربيا.

وقال “ريان” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”عدت الى الدوحة حزينا غاضبا بعد ما شاهدته من صور مشوهة للعرب في وسائل الاعلام الامريكية ، بالمال السياسي العربي وبايدي العرب أنفسهم #الخليج”.

عدت الى الدوحة حزينا غاضبا بعد ما شاهدته من صور مشوهة للعرب في وسائل الاعلام الامريكية ، بالمال السياسي العربي وبايدي العرب أنفسهم #الخليج — جمال ريان (@jamalrayyan) ٢٠ أكتوبر، ٢٠١٧

وأضاف في تغريدة اخرى: “وانت تشاهد المال السياسي السعودي والإماراتي يهدر على شاشات عملاقة في نيويورك لتشويه دولة ناجحة مثل قطر تتمنى لو لم تكن عربيا،يا عيب #الخليج”.

وانت تشاهد المال السياسي السعودي والإماراتي يهدر على شاشات عملاقة في نيويورك لتشويه دولة ناجحة مثل قطر تتمنى لو لم تكن عربيا،يا عيب #الخليج — جمال ريان (@jamalrayyan) ٢٠ أكتوبر، ٢٠١٧

وعبر “ريان” عن غضبه مما رآه قائلا: “وانت تشاهد تشويه سمعة العرب على ايدي العرب أنفسهم وبالمال العربي، تتمنى لو لم يخلق العرب ، والله اننا أصبحنا أضحوكة عند الغرب #الخليج”.

وانت تشاهد تشويه سمعة العرب على ايدي العرب أنفسهم وبالمال العربي، تتمنى لو لم يخلق العرب ، والله اننا أصبحنا أضحوكة عند الغرب #الخليج — جمال ريان (@jamalrayyan) ٢٠ أكتوبر، ٢٠١٧

وتابع قائلا: “لقد أصبحنا أضحوكة في الغرب ، ما هذا الجنون الذي اصاب المال السعودي والمال الإماراتي المسخر لايقاع الأخ الضرر باخيه ، هذا آخر الزمن #الخليج”.

لقد أصبحنا أضحوكة في الغرب ، ما هذا الجنون الذي اصاب المال السعودي والمال الإماراتي المسخر لايقاع الأخ الضرر باخيه ، هذا آخر الزمن #الخليج — جمال ريان (@jamalrayyan) ٢٠ أكتوبر، ٢٠١٧

وكانت السعودية قد مولت مؤخرا وخلال انعقاد الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، شاشات عملاقة وضعتها امام بوابات المنظمة الدولية تحرض فيها ضد قطر، وتتهمها بدعم الإرهاب من خلال دعمها لحركة “حماس” وزيارة أميرها السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لقطاع غزة!.