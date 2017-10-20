من المقرر أن تحتفل الفنانة المصرية سمية الخشاب بزفافها من الفنان أحمد سعد، مساء الجمعة، بعد أن أُعلن عن ذلك بشكلٍ رسمي عقب سلسلة طويلة من الشائعات حول علاقتهما.

وسيقتصر الحفل على الأهل والأصدقاء المقربين، داخل إحدى الفيلات.وفقَ مقربين من النجميْن

كانت الفنانة ريم البارودي – طليقة أحمد سعد – أعلنت خبر ارتباط “الخشاب وسعد”، عبر حسابها الشخصي بموقع فيس بوك، ولكن ظلا أحمد وسمية ينفيان الأمر رغم التأكيدات من كل المقربين وظهورها سويًا في كل المناسبات.

وفي أعقاب الإعلان عن موعد زفاف النجميْن، انشغل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بالبحث عن عُمرِ كل منهما، إذ تبيّن وفقاً لمعلومات موقع “ويكيبيديا” أنّ عُمر “الخشاب” الحقيقي (51 سنة) إذ أنّها من مواليد عام 1966. أمّا سعد فيبلغ من العمر (36 سنة)، إذ أنه من مواليد عام 1981، وعليه فإنّ فارق السن بينهما 15 سنة.

كان الثنائي أحمد سعد وسمية الخشاب تعاونا من قبل في ديو غنائي بعنوان “بالحلال”.

وكانت الأغنية الدعائية لصالح العمل الذي حمل نفس الاسم وعرض فى شهر رمضان الماضي، كما ظهرت سمية الخشاب بصحبة أحمد سعد على المسرح في عدة حفلات سواء داخل مصر أو خارجها.

وقبل ساعات من احتفال “الخشاب وسعد” بزفافهما، أهدى المطرب المصري زوجته أغنية جديدة بعنوان أجمل حب إهداء إلى حبيبتي وشريكة عمري سمية.

وبث “سعد” الأغنية على قناته على اليوتيوب مساء الخميس أي قبل ساعات قليلة من عقد قرانهما.

وردت “الخشاب” على مفاجأة “سعد”، حيث نشرت عبر صفحتها الخاصة على “انستغرام” مقطع من الأغنية وعلّقت عليه بالقول: “شكرا حبيبي وأحلى مافي حياتي يا أحمد”.