شهدت الإمارات الخميس إجراء تعديل وزاري، شمل إضافة وزارات جديدة للذكاء الاصطناعي، والعلوم المتقدمة والأمن الغذائي المستقبلي.

وأعلن محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن التعديل الوزاري الجديد في حكومة الإمارات، عبر تغريدات على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقال “نعلن عن تعيين وزير دولة للذكاء الاصطناعي، الموجة العالمية القادمة هي الذكاء الاصطناعي، ونريد أن نكون الدولة الأكثر استعدادا لها”.

نعلن اليوم عن تعيين وزير دولة للذكاء الاصطناعي .. الموجة العالمية القادمة هي الذكاء الاصطناعي .. ونريد أن نكون الدولة الأكثر استعدادا لها — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 19, 2017

وتم تعيين عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، ويبلغ من العمر 27 عاما، “وقد نجح في قيادة القمة العالمية للحكومات واستراتيجية الدولة للذكاء الاصطناعي”.

تم تعيين عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي. بعمر 27 نجح عمر بقيادة القمة العالمية للحكومات واستراتيجية الدولة للذكاء الاصطناعي pic.twitter.com/6efPGRllRV — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 19, 2017

وتابع “تم تعيين سارة الأميري 30/ عاما/ وزيرة للدولة لتكون مسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة، مهمتها البحث والتطوير وصناعة الكفاءات العلمية، سارة مسؤولة أيضا عن مجلس علماء الإمارات، وتقود باقتدار مهمة الإمارات للوصول للمريخ، ونريد مئات النماذج مثل سارة لمستقبل الإمارات”.

كما نعلن عن تعيين سارة الأميري (30 عاما) وزيرة للدولة لتكون مسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة .. مهمتها البحث والتطوير وصناعة الكفاءات العلمية pic.twitter.com/MwJ5qjvfxv — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 19, 2017

كما “نعلن أيضا عن تعيين مريم المهيري وزيرة للدولة، مسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي للدولة، بحثا وخطة وتقنية”.

نعلن أيضا عن تعيين مريم المهيري وزيرة للدولة.. مسئولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي للدولة .. بحثا وخطة وتقنية pic.twitter.com/XoHhUqiYE1 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 19, 2017

وأضاف “أمن الغذاء هو قضية وطنية مستقبلية، عمادها البحث والعلم والمشاريع، وثقتنا عالية في شبابنا”.

وتضمن التعديل إضافة ملف المهارات المتقدمة لوزير الدولة لشؤون التعليم العالي، ليكون مسئولا عن “تجهيز الكوادر بمهارات المستقبل”.

وشمل التعديل الوزاري تعيين ناصر بن ثاني الهاملي وزيرا للموارد البشرية والتوطين، للإسراع في ملف التوطين، وحصة بنت عيسى بو حميد وزيرة لتنمية المجتمع، وتعيين نهيان بن مبارك وزيرا للتسامح، وتعيين نورة الكعبي وزيرة للثقافة وتنمية المعرفة، وزكي نسيبة وزيرا للدولة.

ونعلن عن تعيين الأخ نهيان بن مبارك وزيرا للتسامح .. الأخ نهيان وجه إماراتي عربي ودولي .. ويشكل رصيدا كبيرا لقوتنا الناعمة الإماراتية — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 19, 2017

من جانبه، سخر مدير عام قناة “الجزيرة”، ياسر أبو هلالة من تعيين وزيرا للتسامح، متسائلا إن كان لها دورا في الازمة الخليجية.

وقال “أبو هلالة” في تدوينة لها عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”مجرد سؤال: هل وزارة التسامح معنية بالأزمة الخليجية؟ أم تلك لها وزارة الأحقاد القبلية الضاربة في السنين الخالية ؟”.