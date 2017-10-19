استبعد مصدر رسمي أردني “نهائيا” بحث إعادة فتح مكتب لحركة “حماس″ في الأردن، رغم ما حدث مؤخرا من تطورات في المصالحة الفلسطينية الداخلية.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة “الغد” الأردنية الخميس عن المصدر القول :”حركة حماس حزب وحركة فلسطينية ومكانها وعملها في فلسطين والأراضي الفلسطينية، فيما قانون الأحزاب الأردنية يحظر فتح فرع لأي حزب غير أردني على الأرض الأردنية”.

وكان تردد بصورة واسعة في الآونة الأخيرة حديث حول احتمالات بحث إعادة فتح مكتب لحركة حماس في عمان، على إثر تحقيق المصالحة الفلسطينية الداخلية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، والتي رحب بها الأردن.

وكانت الحكومة أغلقت مكاتب حركة حماس في الأردن عام 1999، وسمحت حينها بخروج عدد من قادتها ممن يحملون الجنسية الأردنية للعمل في الخارج