أكد الرئيس الروسي، فلاديمر بوتين، اليوم الخميس، أنه لا توجد أسباب جذرية للخلافات مع المملكة العربية السعودية.

وقال بوتين مجيبا على سؤال حول العلاقات الروسية السعودية في مؤتمر “فالداي” الدولي إنه ” ظهرت لدى روسيا إمكانيات للتعاون مع السعودية في المجال العسكري”، بحسب ما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية.

كما أشار الرئيس الروسي إلى التعاون بين موسكو والرياض في مجال استقرار أسعار النفط.

وتابع بوتين “نعم، هناك عقود متعددة المليارات مع الولايات المتحدة..”، مشيرا إلى أنه رغم ذلك يأمل بزيادة حجم العقود مع روسيا.

وأجاب الرئيس الروسي خلال منتدى “فالداي” على السؤال، عما إذا كانت روسيا تخشى من أن تفضل السعودية العودة للتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة بدلا منها قائلا “يجب على المملكة العربية السعودية الخوف من فرض الأمريكيين الديمقراطية عليها”.