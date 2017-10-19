تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”، صورة لأجزاء من جسد أكبر شبيحة رئيس النظام السوري العميد عصام زهر الدين الذي قتل أمس الأربعاء جراء انفجار لغم أرضي زرعه تنظيم داعش.

ووفقا للصورة المتداولة التي رصدتها “وطن”، فقد تمزق جسد القائد بقوات الحرس الجمهوري في دير الزور، إثر انفجار اللغم في منطقة “حويجة صكر” بريف دير الزور، حيث اكد المغردون بأن الجزاء من جنس العمل، بعد أن ظهر “زهر الدين” وهو يقوم بتقطيع أجساد المقاتلين من قوات المعارضة وشوريها.

يقول الامام الشافعي :

آية من القرآن هي سهم في قلب الظالم

وبلسم على قلب المظلوم

قيل وما هي؟ فقال:

قوله تعالى : {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} pic.twitter.com/7Cz0n4zmlQ — د. عبدالله بن عازب (@ama4425) October 19, 2017

وكانت انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور يظهر فيها عصام زهر الدين بجانب جثتين معلقتين تظهر عليهما آثار تعذيب وحشي.

يشار إلى انه وفقا لوسائل إعلامية تابعة لقوات المعارضة السورية، فإن زهر الدين المنحدر من مدينة السويداء (54 عامًا) رُفّع إلى رتبة لواء وعين قائدًا لفرع المخابرات العسكرية بالمنطقة الشرقية خلفًا للواء المقتول جامع جامع، طبقا لتقارير إعلامية غير رسمية.

وكان له دور في التقدم الذي أحرزته قوات النظام الأيام الماضية في محافظة دير الزور، والتي وصلت خلالها إلى مدينة الميادين الإستراتيجية.

يُشار إلى أنّ زهر الدين أثار غضب السوريين حينما ظهر على الهواء مباشرة من مطار دير الزور، الذي سيطرت عليه قوات الأسد، متوجهاً لكل السوريين الذي هربوا من البلاد، على حدِّ قوله، مهدداً إياهم بعدم العودة للبلاد.

العميد الذي كان في لقاء مباشر على قناة رسمية سورية، محاطاً بعساكر من النظام، قال: “مَن هرب ومَن فرَّ من سوريا إلى أي بلد آخر، أرجوك لا تعُدْ، لأن الدولة إذا سامحتك فنحن عهداً لن ننسى لن نسامحك”.

وختم متهكماً ضاحكاً مع من حوله بقوله: “نصيحة من هذه الذقن لا أحد يعود منكم”.

واعتبر بعضهم أنّه يتحدّث بلهجة زعيم عصابات لا كضابط جيش.