تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لشبل قطري يضع “سكسوكة” الكاتب ورئيس تحرير صحيفة “العرب” عبد الله العذبة، ويسخر فيه من الجنود الإماراتيين.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر الطفل مقلدا مقولة “العذبة” التي اطلقها أمس الأربعاء خلال لقاء تلفزيوني حول الجنود الإماراتيين قائلا: جنود الإمارات البواسل”.

شبل قطري آخر يضع #سكسوكة_العذبة ويمسي على جنود الإمارات البواسل.. pic.twitter.com/9IJPr7Z1Mq — عبدالله العذبة المري (@A_AlAthbah) October 19, 2017

وكان الكاتب الصحفي عبد الله العذبة، قد سخر من أبو ظبي داعيا إياها للعمل على إعادة جزرها المحتلة من إيران، مؤكدا أنها لو عزمت على الأمر لوقف كل العرب خلفها، مشيرا إلى انها لا ترغب لذلك لانها أبراج من ورق، على حد وصفه.

وقال “العذبة” خلال استضافته على تلفزيون قطر الرسمي موجها حديثه للمذيع: “صدقني إذا عزمت إمارة أبو ظبي لإعادة الجزر ستجد كل العرب يقفون خلفها، ولكننا نعرف أنها تريد ان تحتل اليمن وتتغافل عن الجزر بسبب العلاقات الاقتصادية”، مضيفا أن “إيران تستطيع ان تدمرهم حتى بصواريخ من الكلام مثلما قال رئيس مصلحة تشخيص النظام أن الإمارات أبراج من ورق حتى لا تحتاج صواريخ لإسقاطها”.

وتابع: “كنا نبغي نشوف مرجلتهم مع إيران، ولكن نشوف دايما لغة ناعمة”، حيث تتحدث دوما عن الرجوع للتنمية، في حين لا يستخدمون مثل هذه الاحاديث مع شقيقتهم دولة قطر ولا مع الشعب اليمني الفقير الذي لم يعد يقبل بممارساتهم” مختتما تصريحه بالسخرية من الجنود الإماراتيين قائلا: “جنود الإمارات البواسل”، بحسب قوله.