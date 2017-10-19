هددت كوريا الشمالية الولايات المتحدة الأمريكية بتوجيه ضربة “لا يمكن توقعها”، حسبما نقلت وكالة “رونهاب” الكورية الشمالية.

جاء تهديد كوريا الشمالية للولايات المتحدة في الوقت الذي تجري فيه مناورات بحرية مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في شبه الجزيرة الكورية.

وبحسب الوكالة الكورية، فإن الولايات المتحدة حددت أهدافها الرئيسية التي من المتوقع أن تقوم بضربها على الأراضي الكورية الشمالية.

من جانبها ردت كوريا الشمالية بأنها مستعدة لتوجيه ضربة قوية وغير متوقعة لأمريكا، حسب الوكالة الكورية الشمالية.

يذكر بأن مناورات بحرية تجري بالقرب من سواحل شبه الجزيرة الكورية، تشارك فيها حاملة الطائرات الأمريكية رونالد ريغان.