تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يكشف عن مجموعة من الأمور التي لن تجدها إلا في المملكة العربية السعودية.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فإن الاشياء التي لا تراها إلا في السعودية تتمثل في “الشبوك”، وهي الأراضي المخصصة للأمراء، بالإضافة لمحاولة نظام “آل سعود” تكريس فكرة ان الحاكم يساوي الوطن.

ومن الأمور الأخرى التي لن تجدها في بلد آخر، هي مخصصات الأمراء، حيث يتم تخصيص مبلغ مالي لكل مولود جديد من الأسرة الحاكمة، هذا بالإضافة لاعتبار النظام ان انتقاد الفساد يعتبر جريمة.

ومن الامور الجديدة التي دخلت على المملكة هي الاعتقال بتهمة الصمت، وهو ما جرى مؤخرا وتمثل باعتقال عدد من الدعاة لمجرد صمتهم عن الحديث حول الأزمة مع قطر، في حين كشفت الأزمة مع قطر أن التطبيل يوصلك لأعلى المناصب في المملكة، وهو ما جرى مع الملحن تركي آل الشيخ الذي لحن اغنية “علم قطر” ليتم تعيينه مستشارا في الديوان الملكي ورئيسا لهيئة الرياضة.

ومن الأمور العجيبة التي نجدها أيضا في المملكة، هي ابعاد المخلصين، وهو ما تم مع الكاتب جمال خاشقجي، هذا غير دعم “الطغاة” من امثال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالأموال المسحوبة من جيوب المواطنين.

كما نجد في المملكة، ان الامراء يستحوذون ويحتكرون التجارة ورؤوس الاموال، بالإضافة لتطويع الدين لخدمة الحاكم وليس العكس.