بعد الانفتاح المتسارع الذي يقوده ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ودفعه البلاد نحو العلمانية، تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يظهر فتاة سعودي وهي على ظهر دراجة نارية برفقة أحد أصدقاءها.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهرت الفتاة وهي تجلس خلف صديقها على متن دراجة نارية بشكل علني وبدون خوف من المساءلة، في حين اكد مصور الفيديو بانه تم التقاطه في العاصمة الرياض.

وجاء ذلك بعد أقل من شهر على قرار الملك سلمان بن عبد العزيز بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، والسماح لها لأول مرة بالمشاركة في احتفالات العيد الوطني الـ87، في حين أعلن وزير الطيران المدني بقرب صدور قرار بالسماح للمرأة بقيادة الطائرة.