بعد الانفتاح المتسارع الذي يقوده ودفعه البلاد نحو العلمانية، تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يظهر سعودي وهي على ظهر دراجة نارية برفقة أحد أصدقاءها.

 

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهرت الفتاة وهي تجلس خلف صديقها على متن دراجة نارية بشكل علني وبدون خوف من المساءلة، في حين اكد مصور الفيديو بانه تم التقاطه في العاصمة .

 

وجاء ذلك بعد أقل من شهر على قرار بن عبد العزيز بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، والسماح لها لأول مرة بالمشاركة في احتفالات العيد الوطني الـ87، في حين أعلن وزير الطيران المدني بقرب صدور قرار بالسماح للمرأة بقيادة الطائرة.