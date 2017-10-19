كعادته، وتكريسا لعدائه لتركيا، أشاد مستشار ولي عهد أبو ظبي بزيارة وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج، ، لمناطق في سوريا تابعة لميليشيات كردية تصنفها تركية بأنها “إرهابية”، مشيرا إلى أن الزيارة هي رسالة لمن يفهم.

 

وقال “عبد الله في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”وزير الدولة السعودي ثامر السبهان يقوم بزيارة مفاجئة و جريئة الى مدينة . زيارة تحمل مليون رسالة سعودية لمن يهمه الأمر. وافهم يا شاطر”.

 

من جانبهم، هاجم المغردون زيارة “السبهان” التي جاءت برفقة “بريت ماكغورك” مبعوث الرئيس الأمريكي في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة، مؤكدين بانه جاء ليتم “حلبه” فقط، مؤكدين بأن سترد، موضحين بأن لن تستطيع فعل أي شيء في الملف السوري، مذكرين إياه بتصريحات عادل الجبير على مدى 5 سنوات الذي اشتهر بمقولة “بتشوف”، حينما سأله احد الصحفيين حول جدية العمل العسكري ضد الأسد الذي توعدته المملكة فيه كثيرا.

 

وكان ناشطون وإعلاميون على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صورا لزيارة وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان إلى مناطق في سوريا خاضعة لميليشيات كردية تصنفها تركيا بأنها “جماعات إرهابية”.

 

 

وتظهر الصور التي تداولتها صفحات مؤيدة وأخرى معارضة للسعودية، السبهان برفقة بريت ماكغورك مبعوث الرئيس الأمريكي في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة، وهما يزوران قرية “عين عيسى” في الرقة، ويلتقيان بممثلين عن حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) الذي تعتبره أنقرة إرهابيا وامتدادا سوريا لحزب العمال الكردستاني.

 