كعادته، وتكريسا لعدائه لتركيا، أشاد مستشار ولي عهد أبو ظبي عبد الخالق عبد الله بزيارة وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج، ثامر السبهان، لمناطق في سوريا تابعة لميليشيات كردية تصنفها تركية بأنها “إرهابية”، مشيرا إلى أن الزيارة هي رسالة لمن يفهم.

وقال “عبد الله في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”وزير الدولة السعودي ثامر السبهان يقوم بزيارة مفاجئة و جريئة الى مدينة الرقة. زيارة تحمل مليون رسالة سعودية لمن يهمه الأمر. وافهم يا شاطر”.

وزير الدولة السعودي ثامر السبهان يقوم بزيارة مفاجئة و جريئة الى مدينة الرقة. زيارة تحمل مليون رسالة سعودية لمن يهمه الأمر. وافهم يا شاطر — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) October 18, 2017

من جانبهم، هاجم المغردون زيارة “السبهان” التي جاءت برفقة “بريت ماكغورك” مبعوث الرئيس الأمريكي في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة، مؤكدين بانه جاء ليتم “حلبه” فقط، مؤكدين بأن تركيا سترد، موضحين بأن السعودية لن تستطيع فعل أي شيء في الملف السوري، مذكرين إياه بتصريحات عادل الجبير على مدى 5 سنوات الذي اشتهر بمقولة “بتشوف”، حينما سأله احد الصحفيين حول جدية العمل العسكري ضد الأسد الذي توعدته المملكة فيه كثيرا.

جاء ليتم حلبه فقط لا غير 😂 — مخلص النحلاوي (@f662257) October 18, 2017

ههه السعودية تلعب الان ورقت الاكراد بعد حرق ايران ورقة داعش والبرزاني ، كما العادة من فشل الى فشل فقط أراقت دماء المسلمين وتبديد اموال النفط — جمال بن شداد (@KanjJamal) October 18, 2017

من يعتقد أن معاداة تركيا وايران في وقت واحد شطارة فهو غبي بلا رؤية استراتيجية واضحة

خصوصا بعد درس كردستان #العراق وقبله درس سوريا وقبل لبنان — فهد قائد الوصابي (@fahdwsabi77) October 18, 2017

يعني راح على اسرائيل — ❤ali…313…900💛🌲💚 (@alsinani35) October 18, 2017

بتجيك الرد من تركيا وراح تشوف يا مثقف… — EbrahimQTR (@QtrEbrahim) October 18, 2017

اخيرا حقق ما قاله الجبير يعني خلاص نعتمد رحيل بشار الاسد بعملية عسكرية كما وعدنا الجبير pic.twitter.com/vhLfKI1vPq — فارس لوسيل 🇶🇦 (@FarisLusail) October 18, 2017

وكان ناشطون وإعلاميون على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صورا لزيارة وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان إلى مناطق في سوريا خاضعة لميليشيات كردية تصنفها تركيا بأنها “جماعات إرهابية”.

وتظهر الصور التي تداولتها صفحات مؤيدة وأخرى معارضة للسعودية، السبهان برفقة بريت ماكغورك مبعوث الرئيس الأمريكي في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة، وهما يزوران قرية “عين عيسى” في الرقة، ويلتقيان بممثلين عن حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) الذي تعتبره أنقرة إرهابيا وامتدادا سوريا لحزب العمال الكردستاني.