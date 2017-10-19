سخرت الإعلامية الجزائرية والمذيعة الرياضية بقنوات “” القطرية، ، من مندوب المملكة العربية ، بعد رفضه التعليق على سؤال أحد الصحفيين له حول وجهة نظره فيما يتعرض له الاطفال الفلسطينيين من قمع من قبل الإسرائيلي.

 

وقالت “الأفندي” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” بنتى الصغيرة ممكن تتحدث عن ممارسات الكيان الصهيوني ….الموضوع لا يحتاج إلى دراسة …بل إلى ضمير!!!”.

 

وكان  المندوب السعودي في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي قد رفض الأسبوع الماضي التعليق على ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق .

 

ولدى سؤال أحد الصحفيين للمندوب السعودي عن ممارسات الاحتلال ضد الأطفال في فلسطين، رفض المندوب التعليق، وقال: “إنه لم يدرس هذا الجزء بشكل كامل”، وفضل إنهاء المؤتمر الصحفي.

 

 

 