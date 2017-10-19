سخرت الإعلامية الجزائرية والمذيعة الرياضية بقنوات “بي إن سبورتس” القطرية، آنيا الأفندي، من مندوب المملكة العربية السعودية عبد الله المعلمي، بعد رفضه التعليق على سؤال أحد الصحفيين له حول وجهة نظره فيما يتعرض له الاطفال الفلسطينيين من قمع من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت “الأفندي” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” بنتى الصغيرة ممكن تتحدث عن ممارسات الكيان الصهيوني ….الموضوع لا يحتاج إلى دراسة …بل إلى ضمير!!!”.

بنتى الصغيرة ممكن تتحدث عن ممارسات الكيان الصهيوني ….الموضوع لا يحتاج إلى دراسة …بل إلى ضمير!!! https://t.co/Mk7ReIumAU — Ania El Afandi آنيا (@Ania27El) October 19, 2017

وكان المندوب السعودي في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي قد رفض الأسبوع الماضي التعليق على ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق أطفال فلسطين.

ولدى سؤال أحد الصحفيين للمندوب السعودي عن ممارسات الاحتلال ضد الأطفال في فلسطين، رفض المندوب التعليق، وقال: “إنه لم يدرس هذا الجزء بشكل كامل”، وفضل إنهاء المؤتمر الصحفي.