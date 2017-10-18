كعادته دائما لا ينسى أشرف السعد رجل الأعمال المصري الهارب، منافقة النظام و”التطبيل” لرئيسه عبدالفتاح السيسي، ولكن هذه المرة تجاوز “السعد” كل الحدود وشبه السيسي بالخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز المشهور بالصلاح والعدل، والذي يلقب أحياناً “خامس الخلفاء الراشدين”.

وقال “السعد” في تغريدة دونها عبر نافذته الخاصة بتويتر رصدتها (وطن):”هذا الرجل لايجوز معه الا ما فعلوه مع عمر بن عبد العزيز عندما اراد التخلي عن الحكم فوضعوا السيف على رقبته واقسموا ان يقطعوها اذا لم يتراجع”

هذا الرجل لايجوز معه الا ما فعلوه مع عمر بن عبد العزيز عندما اراد التخلي عن الحكم فوضعوا السيف على رقبته واقسموا ان يقطعوها اذا لم يتراجع pic.twitter.com/MimotuCIvP — أشرف السعد (@ashraaf_alsaad) October 18, 2017

تغريدة “السعد” عرضته لهجوم حاد من قبل النشطاء، الذين وصفوه بـ”المنافق” و”المطبلاتي”.

يشار إلى أنه يوم الأحد الماضي، وضمن حلقات “تطبيله” المستمرة لرئيس النظام المصري، وفي “افتكاسة” جديدة استأجر أشرف السعد، عدد من “التكاتك” للترويج لـ السيسي في لندن.

وفي تغريدة أثارت سخرية واسعة لدى النشطاء رصدتها (وطن) قال “السعد”، إنه اتفق على استئجار 20 توكتوك يجوبون لندن لمدة 20 دقيقة عليهم علم #مصر وهشتاج #علشان_نبنيها، مضيفا “ودفعت العربون واليوم والتاريخ سيحدده #السيسي بنفسه”.. حسب قوله.

وأضاف في تغريدة أخرى أرفق به صورة له وهو يقود “التوكتوك”:”انتظروا هذا المشهد خلال 72 ساعة سيكون مشهد حى في شوارع لندن مصور بالفيديو وستكون مفاجاة تجلط اعداء #السيسى بس عاوز ريتويت تشجيع وعشرة يكتفونى” وفقا لتص حديثه.

يذكر أن أشرف السعد واحد من أشهر الأسماء التي ظهرت مع بداية التسعينات، كان واحد من أصحاب شركات الأموال التي عرفت في هذا الوقت باسم “شركات توظيف الأموال الإسلامية” وكانت شركته تحمل اسم “شركة السعد”.

وقُبض على أشرف السعد عام 1991 بتهمة تهريب أموال الموديعين إلى الخارج وعدم استثمارها في مشاريع قوية، كما كان تؤكد دعاية هذه الشركات وباقي الشركات التي ظهرت في هذا الوقت،ـ وقضى 18 شهراً داخل السجن حتى خرج بعد تسديد ديونه، وسافر بعدها إلى الخارج وهو مقيم حالياً في لندن.