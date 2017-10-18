لم تمضي ساعات قليلة على طرد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم للوفد الإسرائيلي المشارك في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في روسيا، على خلفية الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، حتى تصدر وسم قائمة الأعلى تداولا بتويتر.

 

وقال الغانم في كلمة ألقاها تعقيبا على كلمة وفد ()، في المؤتمر الـ137 للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقد في مدينة «سانت بطرسبورغ» الروسية، الثلاثاء، إن “ما ذكره ممثل هذه البرلمان المحتل الغاصب يمثل أخطر أنواع الإرهاب، وهو إرهاب الدولة، وينطبق على هذا المثل المعروف عالميا: إن لم تستح فاصنع ما شئت”.

 

وضجت القاعة بالتصفيق الحاد للغانم تأييدا لموقفه. وانفعل «الغانم» : “عليك أن تحمل حقائبك وتخرج من القاعة بعد أن رأيت ردة الفعل من كل البرلمانات الشريفة في العالم”.

 

وأكمل مخاطبا رئيس وفد الكنيست الإسرائيلي: “اخرج من القاعة إن كان لديك ذرة من كرامة.. يا محتل، يا قتلة الأطفال”.

ورضخ الوفد الإسرائيليّ لهجوم الغانم، وقام بالخروج من قاعة الاجتماع، وسط استمرار التصفيق من ممثلي برلمانات العالم المشاركين في الاجتماع.

 

وأشاد النشطاء في تويتر بموقف “الغانم” الذي وصفوه بالمشرف في زمن الانبطاح العربي لإسرائيل.

 

الكاتب والصحفي اليمني عباس الضالعي قال :””#مرزوق_الغانم رئيس البرلمان #الكويتي هو الوحيد من بين رؤساء البرلمانات العربية والاسلاميةالذي طالب رئيس وفدالاحتلال الاسرائيلي بمغادرةالقاعة”

 

وكذلك غرد الصحفي والإعلامي جيري ماهر “رئيس #مرزوق_الغانم في اقوى هجوم على اسرائيل.

الله يحميك وعقبال ما نشوف هجومك ايضاً على الايرانيين وحزبهم! ✌🏻”

 

 

 

 

 

 