لم تمضي ساعات قليلة على طرد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم للوفد الإسرائيلي المشارك في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في روسيا، على خلفية الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، حتى تصدر وسم #مرزوق_الغانم قائمة الأعلى تداولا بتويتر.

وقال الغانم في كلمة ألقاها تعقيبا على كلمة وفد (إسرائيل)، في المؤتمر الـ137 للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقد في مدينة «سانت بطرسبورغ» الروسية، الثلاثاء، إن “ما ذكره ممثل هذه البرلمان المحتل الغاصب يمثل أخطر أنواع الإرهاب، وهو إرهاب الدولة، وينطبق على هذا المثل المعروف عالميا: إن لم تستح فاصنع ما شئت”.

وضجت القاعة بالتصفيق الحاد للغانم تأييدا لموقفه. وانفعل «الغانم» : “عليك أن تحمل حقائبك وتخرج من القاعة بعد أن رأيت ردة الفعل من كل البرلمانات الشريفة في العالم”.

وأكمل مخاطبا رئيس وفد الكنيست الإسرائيلي: “اخرج من القاعة إن كان لديك ذرة من كرامة.. يا محتل، يا قتلة الأطفال”.

ورضخ الوفد الإسرائيليّ لهجوم الغانم، وقام بالخروج من قاعة الاجتماع، وسط استمرار التصفيق من ممثلي برلمانات العالم المشاركين في الاجتماع.

وأشاد النشطاء في تويتر بموقف “الغانم” الذي وصفوه بالمشرف في زمن الانبطاح العربي لإسرائيل.

لو أتت كلمة #مرزوق_الغانم في زمن العنفوان العربي لكانت كلمة مشرفة فما بالك وقد أتت في زمن الإنبطاح العربي للصهاينة..

.#شكراً_مرزوق_الغانم pic.twitter.com/ZCHWU1qujF — Dr Yasser AlSaleh (@dryasseralsaleh) October 18, 2017

الكاتب والصحفي اليمني عباس الضالعي قال :””#مرزوق_الغانم رئيس البرلمان #الكويتي هو الوحيد من بين رؤساء البرلمانات العربية والاسلاميةالذي طالب رئيس وفدالاحتلال الاسرائيلي بمغادرةالقاعة”

#مرزوق_الغانم رئيس البرلمان #الكويتي هو الوحيد من بين رؤساء البرلمانات العربية والاسلاميةالذي طالب رئيس وفدالاحتلال الاسرائيلي بمغادرةالقاعة — عباس الضالعي (@abbasaldhaleai) October 18, 2017

وكذلك غرد الصحفي والإعلامي جيري ماهر “رئيس مجلس الامة الكويتي #مرزوق_الغانم في اقوى هجوم على اسرائيل.

الله يحميك وعقبال ما نشوف هجومك ايضاً على الايرانيين وحزبهم! ✌🏻”

رئيس مجلس الامة الكويتي #مرزوق_الغانم في اقوى هجوم على اسرائيل.

الله يحميك وعقبال ما نشوف هجومك ايضاً على الايرانيين وحزبهم! ✌🏻🇰🇼 #جيري_ماهر pic.twitter.com/QXFSiv2Jzv — Jerry Maher (@jerrymahers) October 18, 2017

رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم يعري البرلمان الإسرائيلي ويفضح انتهاكاته ويطرده من القاعة

أشهد بالله إنك رجل وفخر لكل غيور مسلم#مرزوق_الغانم pic.twitter.com/IqQJgoTALQ — د. لزام الرشيدي (@lazamalrshidi) October 18, 2017

والرجال قليلُ..!

رئيس البرلمان الكويتي #مرزوق_الغانم يلقن الوفد الصهيوني في اجتماع اتحاد البرلمان الدولي درساً في الكرامة.. ويطرده!🇰🇼🇵🇸 pic.twitter.com/xAbkSSxAAj — سعدية مفرح (@saadiahmufarreh) October 18, 2017

سجّل يا تاريخ:

لحظة طرد الرئيس #مرزوق_الغانم

للوفد الإسرائيلي من قاعة اجتماع اتحاد البرلمان الدولي في روسيا ويصفه بالقاتل@MarzouqAlghanim pic.twitter.com/qqiSbqLt84 — محمد سعيد نشوان #غزة (@MohamdNashwan) October 18, 2017

#مرزوق_الغانِم

– كفو كفو يابن الرجال الاجاويد

في زمن قل فيه الرجال

صوتك صدح بالحق والكل صامت

الفيديوhttps://t.co/R0f2vLhpa8 pic.twitter.com/uVJAZyTwPY — BATRUM PARAMORE (@BatrumItmy) October 18, 2017