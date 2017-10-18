لم تمضي ساعات قليلة على طرد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم للوفد الإسرائيلي المشارك في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في روسيا، على خلفية الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، حتى تصدر وسم #مرزوق_الغانم قائمة الأعلى تداولا بتويتر.
وقال الغانم في كلمة ألقاها تعقيبا على كلمة وفد (إسرائيل)، في المؤتمر الـ137 للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقد في مدينة «سانت بطرسبورغ» الروسية، الثلاثاء، إن “ما ذكره ممثل هذه البرلمان المحتل الغاصب يمثل أخطر أنواع الإرهاب، وهو إرهاب الدولة، وينطبق على هذا المثل المعروف عالميا: إن لم تستح فاصنع ما شئت”.
وضجت القاعة بالتصفيق الحاد للغانم تأييدا لموقفه. وانفعل «الغانم» : “عليك أن تحمل حقائبك وتخرج من القاعة بعد أن رأيت ردة الفعل من كل البرلمانات الشريفة في العالم”.
وأكمل مخاطبا رئيس وفد الكنيست الإسرائيلي: “اخرج من القاعة إن كان لديك ذرة من كرامة.. يا محتل، يا قتلة الأطفال”.
ورضخ الوفد الإسرائيليّ لهجوم الغانم، وقام بالخروج من قاعة الاجتماع، وسط استمرار التصفيق من ممثلي برلمانات العالم المشاركين في الاجتماع.
وأشاد النشطاء في تويتر بموقف “الغانم” الذي وصفوه بالمشرف في زمن الانبطاح العربي لإسرائيل.
لو أتت كلمة #مرزوق_الغانم في زمن العنفوان العربي لكانت كلمة مشرفة فما بالك وقد أتت في زمن الإنبطاح العربي للصهاينة..
.#شكراً_مرزوق_الغانم pic.twitter.com/ZCHWU1qujF
— Dr Yasser AlSaleh (@dryasseralsaleh) October 18, 2017
الكاتب والصحفي اليمني عباس الضالعي قال :””#مرزوق_الغانم رئيس البرلمان #الكويتي هو الوحيد من بين رؤساء البرلمانات العربية والاسلاميةالذي طالب رئيس وفدالاحتلال الاسرائيلي بمغادرةالقاعة”
#مرزوق_الغانم رئيس البرلمان #الكويتي هو الوحيد من بين رؤساء البرلمانات العربية والاسلاميةالذي طالب رئيس وفدالاحتلال الاسرائيلي بمغادرةالقاعة
— عباس الضالعي (@abbasaldhaleai) October 18, 2017
وكذلك غرد الصحفي والإعلامي جيري ماهر “رئيس مجلس الامة الكويتي #مرزوق_الغانم في اقوى هجوم على اسرائيل.
الله يحميك وعقبال ما نشوف هجومك ايضاً على الايرانيين وحزبهم! ✌🏻”
رئيس مجلس الامة الكويتي #مرزوق_الغانم في اقوى هجوم على اسرائيل.
الله يحميك وعقبال ما نشوف هجومك ايضاً على الايرانيين وحزبهم! ✌🏻🇰🇼 #جيري_ماهر pic.twitter.com/QXFSiv2Jzv
— Jerry Maher (@jerrymahers) October 18, 2017
رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم يعري البرلمان الإسرائيلي ويفضح انتهاكاته ويطرده من القاعة
أشهد بالله إنك رجل وفخر لكل غيور مسلم#مرزوق_الغانم pic.twitter.com/IqQJgoTALQ
— د. لزام الرشيدي (@lazamalrshidi) October 18, 2017
والرجال قليلُ..!
رئيس البرلمان الكويتي #مرزوق_الغانم يلقن الوفد الصهيوني في اجتماع اتحاد البرلمان الدولي درساً في الكرامة.. ويطرده!🇰🇼🇵🇸 pic.twitter.com/xAbkSSxAAj
— سعدية مفرح (@saadiahmufarreh) October 18, 2017
سجّل يا تاريخ:
لحظة طرد الرئيس #مرزوق_الغانم
للوفد الإسرائيلي من قاعة اجتماع اتحاد البرلمان الدولي في روسيا ويصفه بالقاتل@MarzouqAlghanim pic.twitter.com/qqiSbqLt84
— محمد سعيد نشوان #غزة (@MohamdNashwan) October 18, 2017
كفو كفو يابن الرجال الاجاويد
في زمن قل فيه الرجال
صوتك صدح بالحق والكل صامت
الفيديوhttps://t.co/R0f2vLhpa8 pic.twitter.com/uVJAZyTwPY
— BATRUM PARAMORE (@BatrumItmy) October 18, 2017
ماذا نقول في حضرته .. فقد أثلج صدورنا في فلسطين ، كل فلسطين الان تتمنى كل عربي يصبح مثل البطل #مرزوق_الغانم فقد طرد احقر البشر وكثرهم ارهابا pic.twitter.com/5EUMbtQ7E0
— يحيى حِلِّس #غزة (@yahyaHilles) October 18, 2017
2 تعليقات علي “#مرزوق_الغانم يتصدر تويتر بعد طرده لمندوب إسرائيل..ونشطاء:في زمن الانبطاح العربي سجل يا تاريخ”
موقف مشّرف في زمن المهانه العربي …موقف يدل على انه لا زال في امة يعرب رجال لا يهابون انبطاح الحكام العرب لليهود والنصارى الذين يوهمونهم بحماية عروشهم المنهاره …
وبدون الكويت يا الغانم مين لهم
فقط لهم الله ياالغانم والله الاعمال التي تعملونها اسرائيل تستحي ان تعمل مثلها بس الله اكرم منكم يا مدعين الديمقراطيه