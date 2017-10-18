شن المحلل السياسي الجزائري والصحفي بصحيفة “الإندبندنت”، محمد مزوار هجوما عنيفا على المملكة العربية السعودية وخالد الفالح مبعوث الملك سلمان بن عبد العزيز الذي التقى رئيس الوزراء الجزائري أحمد اويحيى، وذلك على إثر حملتها التحريضية ضد قطر.

وقال “مزوار” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” توفي رجل وامرأته وبناته الأربع في جريمة مروعة ارتكبها طيران العدوان الاعرابي السعودي بحق أسرة في مديرية رحوب محافظة الجوف باليمن”.

توفي رجل وامرأته وبناته الأربع في جريمة مروعة ارتكبها طيران العدوان الاعرابي السعودي بحق أسرة في مديرية رحوب محافظة الجوف باليمن https://t.co/Y0pa9yDvSh — M.MEZOUAR (@mezouar01) October 18, 2017

وأضاف في تغريدة اخرى: ” الاعراب هم من وراء ناصر الخليفي،قال ايه قال، حقوق كاس العالم في الشرق الأوسط والمغرب العربي لم تواجه بي ان أي منافسة،اتهامات عبثية و صبيانية”.

الاعراب هم من وراء ناصر الخليفي،قال ايه قال، حقوق كاس العالم في الشرق الأوسط والمغرب العربي لم تواجه بي ان أي منافسة،اتهامات عبثية و صبيانية — M.MEZOUAR (@mezouar01) October 18, 2017

و

اختتم “مزوار” تدويناته معلقا على لقاء الوزير السعودي بأحمد أويحيى: ” الوزير الأول يستقبل المبعوث الخاص للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، انت غير مرحب بك بأرض المليون و نصف المليون شهيد ، اخطو جد جدنا”.

الوزير الأول يستقبل المبعوث الخاص للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، انت غير مرحب بك بأرض المليون و نصف المليون شهيد ، اخطو جد جدنا pic.twitter.com/VOEUV0PAYB — M.MEZOUAR (@mezouar01) October 18, 2017

وكان وزير الطاقة السعودي قد وصل الجزائر اليوم الأربعاء والتقى بالوزير الاول أحمد اويحي لمناقشة عدد من الموضوعات في قطاعات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.