شن المحلل السياسي الجزائري والصحفي بصحيفة “الإندبندنت”، محمد مزوار هجوما عنيفا على المملكة العربية وخالد الفالح مبعوث الملك سلمان بن عبد العزيز الذي التقى رئيس الوزراء الجزائري أحمد اويحيى، وذلك على إثر حملتها التحريضية ضد .

 

وقال “مزوار” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” توفي رجل وامرأته وبناته الأربع في جريمة مروعة ارتكبها طيران العدوان الاعرابي السعودي بحق أسرة في مديرية رحوب محافظة الجوف باليمن”.

 

وأضاف في تغريدة اخرى: ” الاعراب هم من وراء ناصر الخليفي،قال ايه قال، حقوق كاس العالم في والمغرب العربي لم تواجه بي ان أي منافسة،اتهامات عبثية و صبيانية”.

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اختتم “مزوار” تدويناته معلقا على لقاء الوزير السعودي بأحمد أويحيى: ” الوزير الأول يستقبل المبعوث الخاص للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، انت غير مرحب بك بأرض المليون و نصف المليون شهيد ، اخطو جد جدنا”.

 

وكان قد وصل اليوم الأربعاء والتقى بالوزير الاول أحمد اويحي لمناقشة عدد من الموضوعات في قطاعات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.