في رد فعل أثار استغراب النشطاء أشاد المعارض القطري المزعوم والمحتضن من قبل دول الحصار والموالي لها سلطان بن سحيم، بموقف رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم بعد طرده لوفد الإسرائيلي المشارك في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في روسيا، على خلفية الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

وقال “بن سحيم” المعروف بعدائه للكويت وحكومتها بسبب دعمها لدولة قطر ضد الحصار الجائر الذي تتزعمه السعودية الحاضنة له:”هذا الموقف المشرف لم يصدر من اخواني بل من رجل عرف عنه الاعتدال”

مضيفا “هؤلاء هم النماذج المشرفه في الخليج لم ينحازوا الا لعروبتهم”

هذا الموقف المشرف لم يصدر من اخواني بل من رجل عرف عنه الاعتدال

هؤلاء هم النماذج المشرفه في الخليج

لم ينحازوا الا لعروبتهم

#مرزوق_الغانم pic.twitter.com/p4DYq2xrTa — سلطان سحيم آل ثاني (@sultansalthani) October 18, 2017

ولاقت تغريدة “بن سحيم” هجوما حادا من قبل النشطاء نظرا لمواقفه المتناقضة ضد الدولة التي كان يسبها بالأمس وها هو اليوم يمتدح “الغانم” الذي يمثل بلاده الكويت.

بالامس تتهم واليوم تمدح !! عجيب الانفصام اللي انت فيه يابن سحيم اذا جيت تغرد بعد هالماخوذ عنك 🍺🍺 عشان نستوعب انت شنو تبي وشنو قاعد تقول 🐑 pic.twitter.com/HcWWNfYezP — مساعد الحوطي 🇰🇼 (@houti30) October 18, 2017

إحذف إحذف بعدين يزعلون عليك معازيبك😂😂 — غزيّل ࿐♛ (@queenghazala) October 18, 2017

شدخل الاخواني رجل يمثل برلمان دوله من مكان مسئوليته طلع اشرف م بعض الاقزام الي تعرفهم — ‏عٌآزٍفُـ وٌتٌـر (@zxcv1234_) October 18, 2017

توك من يومين تنتقد ابلاده والحين تمدح يا #بووجهين — Saoud M ALQUBAISI (@SMQ31) October 18, 2017

وفي موقف مشرف بزمن الانبطاح العربي لإسرائيل، قام رئيس مجلس الأمة الكويتي #مرزوق_الغانم بطرد الوفد الإسرائيلي المشارك في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في روسيا، على خلفية الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وذلك بعد أن عنف الغانم رئيس الوفد الإسرائيلي أمام الحضور الكبير الذي ملأ القاعة بالتصفيق تأييدا لكلمة رئيس مجلس الأمة الكويتي.

ورضخ الوفد الإسرائيليّ لهجوم الغانم، وقام بالخروج من قاعة الاجتماع، وسط استمرار التصفيق من ممثلي برلمانات العالم المشاركين في الاجتماع.